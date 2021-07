Los Andžele per nesėkmingą sprogmenų likvidavimo operaciją sužeisti 17 žmonių

Per incidentą viename pietiniame Los Andželo rajone driokstelėjęs sprogimas nuniokojo specialų išminuotojų sunkvežimį. Į padangę pliūptelėjo didelis ugnies kamuolys, o sprogimo banga nuniokojo aplinkinius namus, matyti vietos žiniasklaidos paskelbtuose vaizdo įrašuose.

Per spaudos konferenciją Los Andželo policijos departamento (LAPD) viršininkas Michaelas Moore'as sakė, kad per sprogimą gyvybei pavojaus nekeliančių sužalojimų patyrė 10 pareigūnų ir septyni civiliai. Be to, sprogimo banga išdaužė daugelio aplinkinių namų langus.

Jis pridūrė, kad kol kas neaišku, kodėl įvyko „visiškai katastrofinis“ incidentas, nors sprogmenims sukrauti buvo naudojama speciali transporto priemonė su saugia metaline talpa.

„Ši talpykla turėjo leisti saugiai pašalinti tas medžiagas, – pabrėžė LAPD vadovas. – Protokolų buvo laikomasi, bet toje saugioje transporto priemonėje atsitiko kažkas, kas neturėjo įvykti, ir nežinome kodėl.“

Pasak M. Moore'o, pareigūnai reagavo į pranešimą apie viename privačiame name neteisėtai laikomus fejerverkus. Atvykę specialistai rado daug dėžių, pilnų komercinės klasės fejerverkų. Dėžes buvo sukrautos namo verandoje į 2,4–3 m aukščio rietuvę; manoma, kad ten buvo apie 2,3 tonos sprogmenų.

Šalindami fejerverkus pareigūnai rado daugiau savadarbių sprogstamųjų įtaisų, pagamintų iš sprogmenų pripildytų gaiviųjų gėrimų skardinių, prie kurių buvo pritaisyti paprasti dagčiai, aiškino M. Moore'as said.

Visi šie įtaisai buvo patikrinti, sukrauti į specialią talpą sunkvežimyje, ir apie 18 val. 40 min. vietos laiku juos mėginta saugiai detonuoti.

Name sprogmenis kaupęs 27 metų Arturo Cejasas buvo suimtas ir apkaltintas didelės griaunamosios galios įtaisų laikymu.

Policija taip pat ketina pateikti jam kaltinamus dėl pavojaus sukėlimo vaikui, kai toje pačioje rezidencijoje buvo rastas šio vyro 10-metis brolis.

„Kaip suprantame, šios sprogstamosios medžiagos buvo įsigytos už valstijos ribų ir čia tikslingai atgabentos, siekiant perparduoti jas bendruomenės nariams ir kaimynams, kad būtų galima naudoti per Liepos 4-osios šventę“, – sakė M. Moore'as.

Sausrų alinamo Los Andželo valdžia artėjant JAV Nepriklausomybės dienos šventai pradėjo fejerverkų išpirkimo programą, tikėdamasi sustabdyti neteisėtą prekybą draudžiamais sprogmenimis. Praeitais metais LAPD nurodė konfiskavusi daugiau kaip 4 tonas pirotechninių užtaisų.