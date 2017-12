Kaip nurodė televizija „Sky News“, gaisras įsiplieskė kupranugarių aptvare, netoli senojo pingvinų baseino. „Dešimt priešgaisrinių automobilių ir 72 ugniagesių buvo pasiųsti gesinti gaisro Londono zoologijos sodo kavinėje ir parduotuvėje, – sakė sostinės ugniagesių tarnybos atstovas. – Liepsnos apėmė apie pusę kavinės ir parduotuvės, kur taip pat yra gyvūnų maitinimo zona. Nežinoma, ar ten esama gyvūnų.“ Pasak jo, gaisro priežastis kol kas nenustatyta. Pavojus buvo paskelbtas po 6 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku. Liepsnas pavyko suvaldyti apie 9 val. 30 min. (11 val. 30 minučių). Zoologijos sodo atstovas anksčiau patvirtino, kad šalia liepsnojančio ploto buvo gyvūnų, bet atsisakė komentuoti, ar jiems buvo iškilęs pavojus. „Brigados liks įvykio vietoje iki pietų, kad užgesintų gaisrą“, – sakoma naujame ugniagesių tarnybos pranešime. Pranešimų apie nukentėjusius žmones nebuvo. Londono centre esančiame Regento parke įsikūręs zoologijos sodas, atidarytas 1828 metais, šiuo metu yra dalyvauja svarbiuose laukinės gyvūnijos apsaugos projektuose, taip pat pritraukia daug turistų.

