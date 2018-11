„Sky News“ duomenimis, pastate vyksta incidentas, per kurį buvo sužeisti 2 žmonės, o vienas vyras buvo sulaikytas, pranešė britų policija.

Liudininkai vietos žiniasklaidai pasakoja, kad į pastatą įsiveržė įsibrovėlis ir peiliu puolė darbuotojus, buvusius pastate.

Policija apie incidentą pranešimą gavo 11 vlandą vietos (13 val. Lietuvos) laiku.

Incidento policija kol kas nesieja su terorizmu.

Sony music is being evacuated as armed police and paramedics are on stand by pic.twitter.com/DNA1b1cb85

— Alex Iszatt (@AlexonTV) November 2, 2018