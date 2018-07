Londono padangėmis skrieja „Kūdikis Trumpas“

O patys britai itin jų nemėgstamą JAV prezidentą pasitinka didžiulėmis protesto akcijomis. Kaip ir planuota, Londono padangėje penktadienį į orą pakeltas didžiulis balionas, pramintas „Kūdikis Trumpas“ vardu, taip pavadintas dėl akivaizdaus panašumo į JAV prezidentą.

Prieš tai aktyvistams pavyko surinkti 10 tūkst. parašų po peticija, kuria Londono valdžia buvo raginama leisti surengti šią akciją D. Trumpo vizito sostinėje dieną.

Londono merijos sprendimas pritarti tokio baliono paleidimui sukėlė daug ginčų britų visuomenėje ir sulaukė D. Trumpo šalininkų kritikos JAV ir Britanijoje.

S. Khanas savo ruožtu anksčiau penktadienį interviu BBC radijui pareiškė, kad neketina „varžyti žodžio laisvės vien todėl, kad kas nors gali įsižeisti“.

„Kiek žinau, (penktadienį Londone) vyks ir Trumpo palaikymo demonstracija, jos aš irgi neuždraudžiau!“ – pridūrė meras.

Pats D. Trumpas negailėjo kritikos ir Londono merui Sadiqui Khanui. Anot jo, S. Khanas, davęs leidimą protestuotojams penktadienį prie britų parlamento iškelti D. Trumpą su sauskelnėmis vaizduojantį didžiulį balioną, kovodamas su nusikalstamumu „dirba siaubingai“.

Naujausios rinkos tyrimų bendrovės „YouGov“ apklausos, kurioje dalyvavo 1648 respondentai, duomenimis, D. Trumpą nepalankiai vertina apie 77 proc. britų.

Vizitu nepatenkinti britai socialiniuose tinkluose pradėjo iniciatyvą, kad D. Trumpo viešnagės metu klausomiausia daina JK topuose taptų grupės „Green Day“ daina „American Idiot“ iš 2004 metų albumo tokiu pat pavadinimu. „Official Charts Company“ skaičiavimu, savaitės pradžioje ji jau buvo pasiekusi 18 vietą. Daina taip pat tapo klausomiausia „Amazon“ ir „Google play“ platformose.

They're DOING it!

WTG friends across the pond😂👏👍

American Idiot For UK No.1 When Trump Visits@TrumpIdiotNo1

No.1 on Amazon

No.1 on Google Play

No.3 & No.24 on iTunes

1000's of streams and counting

1000's of views on YouTube (yes it counts now)https://t.co/f9qtvTxPeS— jack's grandaughter Jess🐾 (@claverackjac) July 12, 2018