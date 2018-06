Londono policija nurodė antradienį sulaukusi telefono skambučio apie šiaurės Londone Sautgito stotyje driokstelėjusį sprogimą. Į įvykio vietą išskubėjo pagalbos tarnybos; stotis buvo uždaryta. „Tyrimas dėl šio sprogimo priežasčių tęsiamas; jis, regis, buvo nesmarkus. Nežinome apie jokius sunkius sužalojimus“, – nurodė policija. „Šiuo metu nemanome, kad šis (incidentas) susijęs su teroru“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė britų transporto policija. Kiek vėliau pareigūnai nurodė, kad sprogimo priežastis veikiausiai buvo trumpasis jungimas. Londono greitosios pagalbos tarnyba informavo, kad du žmonės buvo hospitalizuoti, o dar trims nesunkiai nukentėjusiems asmenims pagalba buvo suteikta įvykio vietoje.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.