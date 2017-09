Londono metro nugriaudėjo sprogimas, policija tai vadina teroro aktu

Pranešama, kad sprogimas nugriaudėjo „Parsons Green“ stotyje Vakarų Londone. „Parsons Grino metropoliteno stotyje įvyko teroristinis incidentas“, – rašoma policijos išplatintame pranešime. Tai jau 5-tas teroro išpuolis Didžiojoje Britanijoje šiemet.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017

Dėl sprogimo nukentėjo apie 20 žmonių, apie žuvusiuosius kol kas nepranešama. Policija vėliau pranešė, kad sprogo improvizuotas sprogstamasis užtaisas.

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA

— Emma (@EmmaStevie1) September 15, 2017