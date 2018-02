Londono policijos pranešime sakoma, kad iškvietimas dėl avarijos, įvykusios ant vieno riedėjimo tako, buvo gautas po 6 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku. Pasak pareigūnų, vienam vyrui per šią avariją lūžo peties kaulai, bet jo gyvybei pavojus negresia. Kitas į 5-ą dešimtį įžengęs vyras buvo išvežtas į ligoninę ir dėl patirtų sužalojimų mirė. Oro uostas nurodė bendradarbiaujantis su avariją tiriančia policija. Šiame incidente jokie keleiviai nedalyvavo. Pareigūnai nurodė, kad oro uostas toliau veikia ir kad darbuotojai stengiasi eliminuoti bet kokius trikdžius. Oro bendrovė „British Airways“ pranešė, kad kai kurie jos skrydžiai buvo atidėti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.