Oro uostas sustabdė visus skrydžius, todėl itin judriomis dienomis prieš Kalėdas susisiekimas buvo smarkiai sutrikdytas. Policija ir aviacijos tarnybos ketvirtadienį paryčiais tebesiaiškino padėtį. Vėliau oro uostas nurodė, kad kilimo ir leidimosi takas buvo atidarytas, bet keleiviai vis tiek susidurs su vėlavimais, oro bendrovėms „mėginant pasivyti skrydžių tvarkaraštį“. Keleiviai per „Twitter“ skundėsi, kad jų lėktuvai buvo nukreipti leistis Londono Hitrou, Mančesterio, Birmingamo ir kituose oro uostuose. Gatviko oro uostas savo „Twitter“ žinute perspėjo keleivius ketvirtadienį prieš išvykstant į terminalą pasitikrinti, ar jų reiso laikas nepasikeitė. Tas pats buvo rekomenduota pasitinkantiems atvykstančius keleivius. Bet kokie sutrikimai Gatvike sukelia padarinių visoje Didžiojoje Britanijoje ir žemyninės Europos oro uostuose, ypač judriu šventiniu laikotarpiu. Šis oro uostas, esantis už 43 km į pietus nuo Londono, aptarnauja įvairius artimuosius ir tolimuosius reisus. Per metus jis priima apie 45 mln. keleivių, taip pat yra svarbus pigių skrydžių bendrovės „easyJet“ centras. Susiję straipsniai: Londone per mačete ginkluoto vyro išpuolį sužeisti trys žmonės Iš Londono – ryžtingos nuotaikos Oro uostas savo pranešime atsiprašė dėl kilusių nepatogumų, bet pabrėžė, kad saugumą laiko prioritetu. Pastaraisiais metais jau ne kartą buvo pranešimų apie bepilotes skraidykles, pastebėtas prie Londono oro uostų. Smarkiai išpopuliarėjus nedideliems skraidantiems aparatams vis dažniau pasigirsta perspėjimų apie jų keliamą potencialų pavojų civilinei aviacijai.

