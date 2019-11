DELFI trumpai Vyras peiliu puolė praeivius 5 žmonės sužeisti 2 iš jų ligoninėje mirė Policija nušovė užpuoliką Incidentas įvardintas kaip teroristinė ataka

Metropoliteno policijos komisarė Cressida Dick patvirtino, jog po įvykio mirė ne tik užpuolikas, bet ir du peiliu subadyti civiliai.

Policija informavo, kad vienas žmogus peiliu ėmė pulti kitus praeivius. Per incidentą nukentėjo 5 žmonės. Ant tilto kilo grumtynės, būrys praeivių buvo užspaudę užpuoliką.

Atvykę pareigūnai atidengė ugnį, užpuolikas buvo pašautas ir žuvo vietoje. Įvykio vietoje dirba Skotland Jardo antiteroristinių pajėgų dalinys. Vienas iš liudininkų teigė matęs, kad užpuolikas dėvėjo savižudžio liemenę su sprogmenimis, tačiau policija tvirtina, kad liemenė buvo netikra ir skirta tik pagąsdinti. Teisėsauga išpuolį įvardino kaip teroristinį incidentą.

Į įvykio vietą netruko atskubėti greitoji pagalba. Tilto prieigose pakelti antiteroristiniai stulpeliai, skirti stabdyti įvažiuojančias transporto priemones. Prie tilto sustabdytas traukinių eismas. Policija prašo žmonių vengti šios vietos ir aplinkinių teritorijų.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CoLP

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019





BBC reporteris Johnas McManusas iš įvykio vietos praneša girdėjęs du šūvius. Juos iššovė policijos pareigūnai, atvykę į incidento vietą.



Something big going down on London Bridge pic.twitter.com/tPIUe7OyDP — Tim Shipman (@ShippersUnbound) November 29, 2019

Reporterio teigimu, jam einant per tiltą kitoje pusėje kilo konfliktas, kurio metu grupė asmenų puolė vieną žmogų. Vyrui pradėjus pulti žmonės peiliu, kiti asmenys bandė jį sutramdyti.

Įvykio liudininkė Amanda Hunter incidento metu buvo autobuse ant tilto. „Važiavau namo 21 numerio autobusu ir staiga jis sustojo. Vyko kažkoks sambrūzdis. Pažvelgiau pro langą, bet pamačiau tik tuos tris policininkus, besiartinančius prie kažkokio vyro. Atrodė, kad jis kažką turėjo rankoje. Nesu 100 procentų įsitikinusi, tačiau vienas iš policininkų į jį šovė“, – pasakojo moteris.

„Iš tos vietos, kurioje stovėjau, galėjau nufilmuoti įvykį. Autobuse teko pralaukti gal pusantros minutės. Tada galėjome saugiai nueiti nuo tilto. Tuo metu ten buvo tiktai trys policininkai. Tačiau kai pasiekiau tilto pabaigą, išgirdau sirenas. Girdėjau gal tris šūvius, paleistus su tikslu sulaikyti tą vyrą. Visi buvo tarsi apimti šoko“, – kalbėjo A. Hunter.

„Šiuo metu dalyvaujame reagavimo į incidentą prie Londono tilto ankstyvuosiuose etapuose“, – nurodė Londono policija.

Vienas visuomeninio transliuotojo BBC reporteris sakė girdėjęs du šūvius ir matęs ant žemės „kniūbsčią gulintį“ vyrą.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

Štai ką BBC naujienų kanalui papasakojo Noa Bodner, priversta laukti prie Londono tilto esančiame restorane: „Į vidų staiga suplūdo žmonės ir beveik visi palindo po stalais. Mums buvo liepta laikytis atokiau nuo langų. Iš lauko atėję žmonės kalbėjo apie paleistus šūvius.“

Pasak moters, restorano savininkas nulėkė užrakinti durų, o personalas nurodė žmonėms trauktis gilyn į salės vidų.

Ji taip pat paminėjo, kad apskritai atmosfera buvo gana rami, tik kai kurie žmonės atrodė kiek persigandę, bet juos ramino draugai arba kas nors iš personalo.

Kitame įraše, nufilmuotame vartojo „Clarerobbo1000“ iš apžvalgos platformos, matyti ta pati scena, taip pat trečias pareigūnas, stovintis šalia dviejų kolegų, pakėlusių ginklus. Gulintis žmogus buvo ant pėsčiųjų tako šiaurinėje tilto pusėje.

2017 metų birželį žuvo aštuoni žmonės ir maždaug 48 buvo sunkiai sužeisti, kai furgoną vairavę islamistai ekstremistai įsirėžė į pėsčiųjų minią ir tuomet užpuolė atsitiktinius praeivius.

Visus tris užpuolikus tuomet nušovė policija.

What’s happening on #LondonBridge ?? Heard two bangs and many police arriving on the scene @talkRADIO pic.twitter.com/3SUDzTVttq — Einar Orn (@einarorn_) November 29, 2019



Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pažymėjo: „Esu nuolat informuojamas apie incidentą prie Londono tilto ir noriu padėkoti policijai ir visoms avarinėms tarnyboms už operatyvų reagavimą“.

Vidaus reikalų ministrė Priti Patel pareiškė esanti „labai sunerimusi“ dėl įvykių.