Protestuotojai kirto Trafalgaro aikštę, sustojo išreikšti nepasitenkinimą prie ministrės pirmininkės Theresos May rezidencijos Dauningo gatvėje, o po to surengė mitingą prie parlamento rūmų. Protesto akcija, pavadinta „žmonių žygiu už Europą“, surengta prieš pirmadienio vakarą Bendruomenių Rūmuose įvyksiantį svarbų balsavimą. „Gelbėkite! Mes įkliuvome mažoje saloje, kurią užvaldė bepročiai!“ - skelbė vienas iš virš žydrų ES vėliavų jūros iškeltų plakatų. „Perimkite kontrolę iš šių klounų,“ - reikalavo kitas plakatas su aukščiausiųjų ministrų nuotraukomis. Dar kitas skelbė, kad geriausia sutartis su ES yra „ta, kurią turime“. Susiję straipsniai: M. Markuckas. Radžviliada, arba kas liko iš politikos mokslų Lietuvoje S. Skvernelis Lenkijos žiniasklaidai pabrėžė: Vilnių su Varšuva kiršina Rusijos propaganda „Nėra priežasčių trauktis iš ES – visa tai blogai,“ – sakė Beverley Townsend iš Rytų Anglijos. 55-erių moteris ir jos vyras Dave pasakojo, kad visą gyvenimą palaikė T.May Konservatorių partiją, tačiau dabar remia proeuropietiškus liberalus demokratus. Abu sutuoktiniai buvo susisupę į ES vėliavas. „Nemanau, kad May ko nors klausosi, bet privalome pasakyti, kad tai („Brexit“) labai pakenks mūsų šaliai,“ – naujienų agentūrai AFP sakė B.Townsend. Voriko universitete, Vidurio Anglijoje, dirbantis daktaras Johnas Wale'as eisenoje dalyvavo kartu su 16-os ir 12-os metų sūnumis. Abu jie laikė ES vėliavas. "Visa tai taip neigiama. Kam išmesti tai, kas naudinga, siekiant nuraminti kelis fanatikus?“ – klausė jis ir pridūrė, – Problema, kad jų yra daugiau nei keli.“ 39-erių ispanė Louisa Paches pasakojo, kad gyvena Didžiojoje Britanijoje jau 13 metų, tačiau dabar galvoja išvykti. „Nesijaučiu čia pageidaujama,“ - sakė moteris. Šalia ispanės stovėjo jos partneris prancūzas ir du vaikai, abu Didžiosios Britanijos piliečiai. Bendruomenių Rūmuose pirmadienį vyks pirmasis balsavimas dėl itin svarbaus įstatymo projekto, turėsiančio užtikrinti sklandų Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš ES. Vadinamasis Panaikinimo įstatymas (angl. Repeal Bill) oficialiai nutrauktų Didžiosios Britanijos narystę bendrijoje ir pakeistų maždaug 12 tūkst. ES įstatymų ir reglamentų britų teisės aktais. Manoma, kad T.May vyriausybė laimės šį balsavimą, tačiau parlamentarams svarstant projektą premjerė gali susidurti su proeuropietiškai nusiteikusių jos pačios Konservatorių partijos narių pasipriešinimu. Per 2016 metų birželį įvykusį referendumą už Didžiosios Britanijos išstojimą iš ES nubalsavo 52 proc. rinkėjų.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.