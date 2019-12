„Autoavarija, kurioje susidūrė trys automobiliai, įvyko Warrenlane gatvėje [Oksšoto mieste] apie 16.45 val. (vietos laiku) lapkričio 25 d. Tuo metu Oksšote gyvenantis Dmitrijus vedžiojo šunį“, – rašoma pranešime.

Komos ištiktą verslininką atvežė į ligoninę, ten jis mirė lapkričio 30 d. Jo šuo Oskaras irgi buvo mirtinai sužalotas.

„Kelių eismo įvykio aplinkybių tyrimas tęsiasi. Kreipiamės į visus, kas turi vaizdo registratorių įrašų arba informacijos, kuri gali būti naudinga tyrimui, susisiekti su sunkių kelių eismo įvykių skyriumi“, – rašoma pranešime.

Sario policija išpublikavo ir D. Obreteckio šeimos narių kreipimąsi, kuriame jie prašo įvykį mačiusius liudininkus susisiekti su policija.

„Norėtume paprašyti žmonių nespėlioti dėl įvykio aplinkybių, nes tai gali turėti įtakos tyrimui ir suteikia mums daugiau skausmo ir jaudinimosi šiuo sunkiu mums metu. Taip pat prašome gerbti mūsų teisę į asmeninį gyvenimą tuo metu, kai išgyvename sielvartą po šio baisaus įvykio – mūsų tėvo ir geriausio draugo netekties“, – rašoma žuvusiojo vaikų pranešime.

Milijardieriaus draugas Pavelas Borovkovas paaiškino, kad D. Obreteckis gyveno Londone pastaruosius aštuonerius metus ir pardavinėjo nekilnojamąjį turtą.

очередной миллиардер погиб в Великобритании при странных обстоятельствах, Дмитрий Обретецкий из Волгограда был сбит автомобилем (и спустя неделю умер, не приходя в сознание) — занимался торговлей, химпроизводством, был дистрибьютором Нестле и Марса, имел контракты со Сбером pic.twitter.com/Clq3wW1eTM — Смерть неизбѣжна (@death_is_invtbl) December 5, 2019

„Žinote, Londone žmonės labai atsargiai vairuoja automobilius, neatmetu fakto, kad jį specialiai partrenkė“, – pridūrė P. Borovkovas.

Britanijos bulvariniai leidiniai pasičiupo versiją apie „paslaptingą rusų milijardieriaus žūtį“, taip pat priminė, kad pastaraisiais metais Didžiojoje Britanijoje nemažai rusų emigrantų žuvo keistomis aplinkybėmis.

49 m. verslininkui D. Obreteckiui iš Volgogrado priklausė kompanija „Magnat Trade Enterprise“, įkurta 1991 m. Iš pradžių jo kompanija vykdė operacijas su akcijomis Rusijos fondų rinkoje. Vėliau ji ėmė prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninių parduotuvių tinkle. Kompanija laimėjo konkursą ir tapo išskirtine žinomos kompanijos „Procter & Gamble“ produkcijos platintoja Volgogrado, Astrachanės srityse ir Kalmukijoje, taip pat kompanijų „Mars“ ir „Nestle“ platintoja.

Kompanijos filialai buvo atidarinėjami visoje šalyje – nuo Astrachanės iki Žemutinio Tagilo. 2018 m. įmonių grupės pelnas buvo 9 mlrd. rublių. Apie D. Obreteckį kalbėjo, kad savo įmonėse jis kūrė verslą pagal vakarietišką modelį.

D. Obreteckiui priklausė ir konsultacijų įmonė „Advant“, kurios pajamos buvo 385 mln. dolerių. Metų pradžioje ji dalyvavo konkurse dėl mokymų rengimo „Sberbank“ kolektyvui.

Paskui D. Obreteckio kompaniją „Stroj-siti“ driekėsi skandalų šleifas – neseniai kompanija bankrutavo, nebaigusi statyti gyvenamųjų namų komplekso Volgograde. Beveik pusė tūkstančio pirkėjų liko apgauti – jie turėjo įsikelti į savo butus dar 2015 m., rašo „Life“.

Senas D. Obreteckio verslo partneris statybų srityje ir artimas šeimos draugas Dmitrijus Tozikas šiuo metu yra tiriamajame izoliatoriuje. Jį kaltina dėl tyčinio gelžbetonio gamyklos bankroto, lėšų iššvaistymo ir dėl 26 mln. rublių neišmokėtų atlyginimų.

Iki persikėlimo į Didžiąją Britaniją su žmona, sūnumi ir dviem dukterimis D. Obreteckis garsėjo kaip Rusijos patriotas ir aistringas futbolo mėgėjas.

„Euro-2008“ ketvirtfinalio metu, kai Rusija laimėjo prieš Nyderlandus rezultatu 3 : 1, milijardierius kažkokiu būdu atsidūrė Nyderlandų rinktinės sirgalių tribūnoje ir mojavo iš jos Rusijos trispalve, ant kurios buvo užrašyta Volgogradas. Šiuos kadrus matė visas pasaulis.

Buvęs garsaus Kremliaus kritiko Boriso Berezovskio apsaugos vadas pareiškė, kad milijardierius iš Rusijos, nužudytas bevedžiojantis šunį prieš dvi savaites“, prieš mirtį „labai aktyviai konfliktavo su priešais, skelbia „The Times“.

Sergejus Migdalis pareiškė, kad D. Obreteckis, žuvęs per avariją Sario grafystėje, Anglijoje, žlugus jo statybos verslui, be pajamų paliko per 500 suinteresuotų asmenų.

Bendrovė „Stroj City“, kurios būstinė buvo Volgograde (gimtajame D. Obreteckio mieste), bankrutavo dar nebaigus gyvenamojo komplekso statybų, – paaiškina dienraštis.

S. Migdalis, buvęs Izraelio vidaus žvalgybos darbuotojas, nuo 2005 iki 2010 metų buvo atsakingas už B. Berezovskio saugumą. Pastarasis buvo aršus prezidento Putino kritikas.

B. Berezovskis rastas negyvas savo namuose Askote 2013 metais.

Jo mirtis traktuojama kaip savižudybė, tačiau, atlikus išsamų tyrimą, klausimas paliktas atviras, teigiama straipsnyje.

„Šiuo metu tai hipotezė, tačiau dauguma Rusijos verslininkų miršta būtent dėl verslo nesutarimų“, – sakė S. Migdalis, komentuodamas 49 metų D. Obreteckio mirtį.

Obreteckis – vienas iš kelių pasiturinčių Rusijos piliečių, nuo 1999 metų mįslingomis aplinkybėmis mirusių būtent Jungtinėje Karalystėje. Ilga Rusijos svečiose šalyje vykdomų pasikėsinimų istorija ir pats faktas, kad dauguma iš aukų buvo Kremliaus kritikai, perša mintį, kad jie visgi buvo nužudyti.

Nepaisant to, anot S. Migdalio, milijardierius nebuvo V. Putino priešininkas.

„Jis netgi menkai domėjosi politika, jis nėra Putino priešų sąraše. Save labiau laikė Rusijos patriotu. Obreteckis turėjo priešų. Kai žlugo jo statybų verslas, buvo įsivėlęs į kelis finansinius konfliktus“, – pridūrė pašnekovas.