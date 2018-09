Londono policija nurodė, kad 26 ir 53 metų moterys bei 16-metė buvo suimtos įtariant terorizmo finansavimu. Areštus atliko policijos kovos su terorizmu padalinio pareigūnai. Įtariamosios buvo sulaikytos antradienį paryčiais dviem adresais vakarų Londone. Teisėsaugos pareigūnai taip pat atlieka kratas jų namuose. Moterims kaltinimai dar nepareikšti; pareigūnai jų vardų kol kas neatskleidžia. Moterys apklausiamos vienoje policijos nuovadoje pietų Londone. Didžiojoje Britanijoje, pastaraisiais metais supurtytoje virtinės džihadistų išpuolių, tebegalioja aukšto lygio parengtis, rodanti, kad naujų atakų pavojus tebėra didelis.











