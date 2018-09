Debiutančių balius yra tapęs visuomenės grietinėlės gyvenimo, apie kurį svajoja šeimos, vykstančios į šalį, kurią Kremlius faktiškai laiko priešininke, simboliu. Dienraštis „The Times“ debiutantę apibrėžia kaip „panelę iš aristokratų šeimos, subrendusią ir galimą pristatyti visuomenei, siekiant surasti tinkamą vyrą“. Tokius pokylius pradėta rengti 1780 metais, bet po Antrojo pasaulinio karo, pasikeitus laikams, ši tradicija nutrūko. Debiutančių balius vėl pradėta rengti vienoje didžiausių Europoje pokylių salių, netoli nuo Bakingamo rūmų. Jų mecenate tapo kunigaikštienė Olga Romanoff, paskutiniojo Rusijos caro palikuonė. Susiję straipsniai: Londonas: Skripalių apnuodijimu įtariamų vyrų interviu yra melas Įtariamieji Skripalių apnuodijimu Kremliaus televizijai pateikė absurdišką versiją Ankstesnių renginių vaizdo įrašuose matyti prabangias baltas suknias vilkinčios moterys, užsidėjusios tiaras ir šokančios su išsipusčiusiais vyrais baltomis pirštinėmis. Tačiau šių pokylių organizatorė Elisabeth Smagin-Melloni, taip pat rengianti pokylius, įvairias metų laikais vykstančius daugelyje miestų – pradedant Baden Badenu ir Bjaricu, baigiant Montrė, sakė, kad diplomatinė įtampa sužlugdė Londone planuotą renginį. „Mūsų svečiai rusai patiria vis daugiau rūpesčių, – naujienų agentūrai sakė E. Smagin-Melloni. – Jie negauna vizų. Kai paprašo vizų, jiems tenka mokėti didžiulius mokesčius, o tuomet vizas atsisakoma išduoti, ir jie nežino, kodėl vizos nebuvo išduotos.“ „Brexit“ našta Įtampa tarp Maskvos ir Londono tvyro nuo pat Sovietų Sąjungos laikų, o vadovaujant Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ji tik paaštrėjo. Vėliausias diplomatinis kivirčas susijęs su kovą pietų Anglijoje įvykdytu vieno buvusio rusų dvigubo agento ir jo dukters apnuodijimu. Sergejus Skripalis, Rusijoje nuteistas už šnipinėjimą Jungtinei Karalystei, persikėlė gyventi į Britaniją, kai 2010 metais kartu su kitais šnipais buvo iškeistas į Vašingtono laikytus rusų agentus. S. Skripalis ir jo duktė Julija Solsberio mieste buvo sunkiai apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, bet po daugelį savaičių trukusio gydimo pasveiko. Britanija teigia, kad Skripaliai buvo apnuodyti per Rusijos organizuotą slaptą operaciją. Londonas kaltina Maskvą mėginus nužudyti S. Skripalį siekiant atkeršyti už jo bendradarbiavimą su Vakarų žvalgyba. Rusija šiuos kaltinimus piktai atmeta. Dėl šio incidento Britanija ir jos sąjungininkės Vakaruose išsiuntė iki šiol didžiausią skaičių rusų diplomatų, o Maskva atsakė lygiavertėmis priemonėmis. Ši įtampa taip pat apsunkino gyvenimą paprastiems rusams, norintiems sudalyvauti Londone rengiamuose pokyliuose. Britanijai sugriežtinus reikalavimus vizų išdavimui ir sumažėjus konsulatų skaičiui rusams tapo sudėtingiau nuvykti į Jungtinę Karalystę. Šios taisyklės taip pat galioja rusų oligarchams, dėl kurių veiklos Britanijos sostinė buvo praminta „Londongradu“. Londonas buvo tapęs miestu, kur turtingi Rusijos piliečiai išleidžia daugybę pinigų ir moka didelius mokesčius. „Skripaliai – tai buvo paskutinis lašas“, – pripažino E. Smagin-Melloni. Tačiau ji sakė, kad artėjantis Britanijos išstojimas iš Europos Sąjungos taip pat smarkiai apsunkina tokių renginių organizavimo Londone logistiką. „Esu europietė, todėl niekur kitur neturėčiau susidurti su problemomis, kokių patiriu Britanijoje“, – pabrėžė E. Smagin-Melloni. „Taigi, galima sakyti, kad taip – (pokylio atšaukimą) lėmė visų šių įvykių derinys. Didžioji Britanija tampa vienišesnė“, – pridūrė ji.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.