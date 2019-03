Britanijos išstojimo iš ES priešininkai vidurdienį (14 val. Lietuvos) laiku susirinks prie Haid parko ir nužygiuos prie Vestminsterio. Šios demonstracijos šūkis – „Atiduokite (teisę nuspręsti) žmonėms“. Tarp renginio oratorių bus Škotijos vyriausybės vadovė Nicola Sturgeon, Londono meras Sadiqas Khanas ir opozicinės Leiboristų partijos lyderio pavaduotojas Tomas Watsonas. Jie kreipsis į žmones, susirinksiančius į mitingą prie parlamento. „Brexit“ yra visiška ir beviltiška netvarka, - renginio išvakarėse sakė S. Khanas. – Šeštadienį žygiuosiu kartu su žmonėmis iš kiekvieno šalies kampelio ir atstovaujančių visoms gyvenimo sritims, kad pareikalautume, jog lemiamas balsas būtų suteiktas Britanijos žmonėms.“ Šis protestas gali tapti vienu didžiausių sostinėje per kelis pastaruosius dešimtmečius. Jis rengiamas ES lyderiams šią savaitę sutikus atidėti „Brexit“ ir premjerei Theresai May (Terezai Mei) mėginant iš trečio karto įtikinti parlamento narius pritarti jos suderėtai išstojimo sutarčiai. Tačiau jos laukia bauginamas iššūkis, nes įstatymų leidėjai jau daug mėnesių neįstengia susitarti, kaip turėtų būti įgyvendinama per 2016 metų referendumą gyventojų išreikšta valia pasitraukti iš bloko. Britanijos visuomenė šiuo klausimu taip pat yra smarkiai susiskaldžiusi. Jeigu Th. May pastangos bus sėkmingos, Britanija, kuriai grėsė kovo 29-ąją nutraukti ryšius su ES neturint jokios sutarties, išstos gegužės 22-ąją pernai premjerės su Briuseliu suderinta „Brexit“ sutartimi numatytomis sąlygomis. Priešingu atveju – jeigu įstatymų leidėjai sutartį trečiąkart atmes – Londonas turės skubiai parengti naują planą arba susitaikyti, kad šalis jau balandžio 12-ąją išstos iš ES be sutarties. To dar būtų galima išvengti paprašius ilgesnio pratęsimo ir sutikus dalyvauti gegužę vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose. Bet koks tolesnis atidėjimas veikiausiai išprovokuos naujų raginimų surengti antrąjį referendumą, galintį tapti vienintele galimybe išeiti iš aklavietės.

