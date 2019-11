Policija informavo "Sky News", kad vienas žmogus peiliu ėmė pulti kitus praeivius. Per incidentą sužeisti 5 žmonės.

Atvykę pareigūnai atidengė ugnį, užpuolikas buvo pašautas. Policija praneša, kad vienas asmuo buvo sulaikytas.

Į įvykio vietą atskubėjo greitoji pagalba. Tilto prieigose pakelti antiteroristiniai stulpeliai, skirti stabdyti įvažiuojančias transporto priemones.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CoLP

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

BBC reporteris Johnas McManusas iš įvykio vietos praneša girdėjęs du šūvius. Juos iššovė policijos pareigūnai, atvykę į incidento vietą.

Something big going down on London Bridge pic.twitter.com/tPIUe7OyDP — Tim Shipman (@ShippersUnbound) November 29, 2019

Reporterio teigimu, jam einant per tiltą kitoje pusėje kilo konfliktas, kurio metu grupė asmenų puolė vieną žmogų. Manoma, kad vyrui pradėjus pulti žmonės peiliu, kiti asmenys bandė jį sutramdyti.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019