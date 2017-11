Numanomos atakos teritorija buvo uždaryta ilgiau kaip valandą, bet galiausiai sostinės policija paskelbė „neradusi jokių įtariamųjų pėdsakų, įrodymų, kad buvo šaudoma arba yra nukentėjusiųjų“. Vis dėlto keli asmenys buvo sužeisti, kilus panikai tarp žmonių, mėginusių pasprukti iš rajono, kur daugelis krautuvių buvo paskelbusios „Juodojo penktadienio“ išpardavimus. Devyni iš nukentėjusiųjų buvo išvežti į ligoninę, nurodė Londono greitosios pagalbos tarnyba. „Patikrinome ir suteikėme pagalbą keliems pacientams, patyrusiems traumų, kai jie mėgino palikti Oksfordo žiedo rajoną“, – sakoma tarnybos pranešime. Susiję straipsniai: Londone buvo evakuota metro stotis „Septyniems pacientams pagalbą suteikėme įvykio vietoje, aštuonis dėl lengvų traumų išvežėme į dvi ligonines Londono centre. Taip pat nuvežėme vieną pacientą į sunkių traumų centrą dėl kojos sužalojimo“, – pridūrė greitosios pagalbos medikai. Policija iš pradžių paskelbė reaguojanti į pranešimus apie šaudymą Oksfordo žiede ir jo metropoliteno stotyje“. Pareigūnai pažymėjo vertinantys situaciją kaip „su terorizmu susijusį incidentą“. Minios spruko iš įvykio vietos, daug žmonių mėgino pasislėpti jau ir taip sausakimšose parduotuvėse. Ši panika atspindėjo didelį nerimą šalyje, nuo kovo patyrusioje penkias teroro atakas. Vis dėlto vėliau policija nurodė neradusi jokio incidento įrodymų ir savo tviterio žinutėje parašė: „Mūsų reagavimas Oksfordo gatvėje atšauktas.“ „Jeigu buvote pasislėpę pastate, dabar jau išeikite ir vadovaukitės ten esančių policijos pareigūnų nurodymais, jeigu jums reikia pagalbos“, – pridūrė policija. Nacionalinis transliuotojas BBC šeštadienį citavo Transporto policijos pareigūnus, sakiusius, kad panika Oksfordo žiedo metropoliteno stotyje veikiausiai kilo dėl dviejų vyrų muštynių platformoje. „Policijos nuomone, platformoje kilo muštynes tarp dviejų vyrų. Pareigūnai norėtų apklausti tuos du asmenis, užfiksuotus stebėjimo kamerų. Jie gali turėti informacijos apie incidentą ir jo aplinkybes“, – sakoma policijos pranešime. „Tikras košmaras“ Oksfordo žiedas, jungiantis Oksfordo ir Regento gatves, yra vienas judriausių Londono rajonų, ypač prie vietos metropoliteno stoties, kurios įėjimas eismo piko valandomis dažnai uždaromas, siekiant išvengti spūsčių. Incidento liudininkė Ahlam Ibrahim pasakojo naujienų agentūrai AFP išgirdusi žmonių klyksmus ir buvusi įstumta į vieną parduotuvę. „Nežinojome, kas dedasi – buvo tikras košmaras. Džiaugiuosi, kad niekas nebuvo sužeistas“, – sakė ji. Vėliau Oksfordo žiedo stotis buvo vėl atidaryta, kaip ir netoliese esanti Bondo gatvės stotis, uždaryta baiminantis perpildymo. Traukiniai stojo abiejose stotyse. Pirmajame policijos pranešime apie šį incidentą sakoma, kad 16 val. 38 min. vietos (18 val. 38 min. Lietuvos) laiku buvo gauti „keli pranešimai apie šūvius Oksfordo gatvėje ir Oksfordo žiedo metropoliteno požeminėje stotyje... Policija reaguoja į šį incidentą, tarsi jis būtų susijęs su terorizmu“. Vėliau buvo paskelbta, kad iš to rajono pagalbos telefonu buvo gauta daug pranešimų apie šaudymą. Britanijos saugumo pajėgos budi aukšto lygio parengties režimu po šiais metais įvykdytų virtinės atakų, nusinešusių daug žmonių gyvybių. Vėliausia jų buvo rugsėjį įvykdytas mėginimas susprogdinti bombą sausakimšame Londono metropoliteno traukinyje; tąsyk buvo sužeisti 30 žmonių. Dėl šio incidento vienas paauglys bus teisiamas už pasikėsinimą nužudyti.

