Šis neįprastas smurto pliūpsnis didina susirūpinimą dėl nusikaltimų, įvykdomų peiliais ginkluotų asmenų. Pastaruoju metu tokie incidentai yra padažnėję labiausiai per pastaruosius penkerius metus. Per praeitus metus Londone buvo nudurti mažiausiai 80 žmonių. Daugiau kaip pusė šių aukų – jaunesni kaip 25 metų asmenys. Detektyvai pradėjo keturis žmogžudysčių tyrimus dėl praeitą naktį įvykdytų atakų. Beveik visos jos įvyko toli nuo miesto centro, kur daugiau kaip 100 tūkst. žmonių buvo susirinkę pasižiūrėti naujametinių fejerverkų. Vienas 18-metis vėlai sekmadienį buvo subadytas šiauriniame Enfildo rajone ir vėliau mirė ligoninėje. Dėl šio incidento sulaikyti penki vyrai, nurodė policija. Susiję straipsniai: Naujųjų metų naktį Kaune buvo mušamasi dėl taksi, grasinama nužudyti, darbavosi kišenvagiai Šventinė naktis su Vilniaus patruliais: nepilnametė kraujo klane, išmestos salotos, įsisiautėję užsieniečiai Anksčiau, apie 19 val. 30 min. vietos (21 val. 30 min. Lietuvos) laiku, vienas 20-etis buvo subadytas Vest Hamo rajone Londono rytuose. Be to, apie 22 val. 40 min. (pirmadienį 0 val. 40 min.) pietiniame Talsos Kalvos rajone buvo nužudytas 17-metis. Pirmadienį paryčiais vienas 20-metis buvo nudurtas Senojoje gatvėje – judriame rajone į rytus nuo miesto centro, kur veikia daug barų ir klubų. Per tą patį kitas į trečią dešimtį įžengęs jaunuolis buvo sunkiai sužalotas peiliu ir išvežtas į ligoninę kritinės būklės. „Širdį drasko, kad tuo metu, kai daugelis mūsų mąstome, kas laukia 2018-aisiais, keturios šeimos išgyvena sielvartą dėl mylimų žmonių, prarastų dėl neprotingo smurto ir peilių, kaip mirtinų ginklų, beširdiško naudojimo“, – sakė policijos vadas Neilas Jerome'as. Per metus iki praeitų metų kovo policija Londone užregistravo beveik 12 100 atvejų, per kuriuos žmonėms buvo grasinama peiliais. Daugiau kaip 4,4 tūkst. žmonių buvo sužeisti, o šie skaičiai yra didžiausi per pastaruosius penkerius metus. Sostinės policijos atstovė pirmadienį sakė, kad nuo 2017 m. sausio 1-osios iki gruodžio 22-osios mieste buvo nudurti iš viso 77 žmonės. Lapkritį Londono mero Sadiqo Khano biuras atskleidė, kad 40 nužudytųjų nuo metų pradžios buvo jaunesni kaip 25 metų. S. Khanas pradėjo didelę kampaniją, turinčią sumažinti nusikaltimų, per kuriuos kaip ginklas panaudojami peiliai, skaičių. Viena iš taikomų priemonių – mokyklas neramiuose rajonuose aprūpinti metalo detektoriais. Be to, vyriausybė siekia sugriežtinti bausmes peilius besinešiojantiems žmonėms.

