Praėjusį penktadienį, netrukus po vidurnakčio, Naitsbridžo kvartale, netoli prabangios „Harrod’s“ parduotuvės, buvo užpulti du jaunuoliai, vienas iš jų sunkiai sužalotas peiliu. Jis apie 00.40 val. mirė įvykio vietoje.

Netrukus paaiškėjo, kad velionis – 24 metų Omano pilietis Mohammedas bin Abdullah Al Araimi, Londone studijavęs politiką ir ekonomiką. Nusikaltėliai jį užpuolė tuo metu, kai vaikinas su draugu išėjo namo iš netoliese esančio restorano.

Kitas nukentėjusysis po gydymo ligoninėje išleistas į namus.

Įtariamieji kol kas nerasti, tyrimą dėl užpuolimo, sunkaus kūno sužalojimo ir žmogžudystės pradėję pareigūnai mano, jog nusikaltėliai siekė savo aukas apiplėšti, – jų dėmesį patraukė prabangus nužudytojo laikrodis „Rolex“.

Teigiama, jog plėšikas peilį išsitraukė, kai jo auka bandė priešintis.

Trečiadienį paskelbta, kad velionis yra Omano šeicho Abdullaho Al Araimi jauniausias sūnus, ši šeima glaudžiai susijusi su valdovų dinastija, kuri valdo turtingą Arabų pusiasalio valstybę.

Žuvusiojo tėvas yra verslininkas, praėjusiais metais Omane atidaręs 130 milijonų svarų sterlingų vertės prekybos centrą, sukurtą pagal vakarietišką modelį, konkrečiai – pagal Londone esantį „Westfield“.

Šeima Londone turi daug nekilnojamojo turto, tarp jų – ir prabangius apartamentus „Hyde“ parko pašonėje. Nužudytasis Londone turėjo privatų vairuotoją, kuris velionį apibūdino kaip „labai malonų ir kuklų vaikiną“.

Policija tebeieško įtariamųjų bei prašo atsiliepti liudininkus.

Another man had died after a stabbing near Harrods in Knightsbridge just after midnight. Three men - all in their 20s - have been killed in knife attacks in London in the space of 13 hours pic.twitter.com/YcqIUbtctc