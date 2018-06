Gaisras kilo Naisbridžo rajone esančiame „Mandarin Oriental“ viešbutyje. Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Pirminiais duomenimis gaisras kilo ant pastato stogo.

Ugniagesiai teigia gavę daugiau nei 35 pranešimus apie dūmus kylančius iš pastato. Pranešimai buvo gauti 16 valandą vietos (18 val. Lietuvos) laiku.

Viešbutyje neseniai buvo užbaigti remonto darbai.

Viešbučio personalas buvo evakuotas. Vienas darbuotojas teigė, kad suveikus priešgaisrinėms sirenoms visi darbuotojai buvo saugiai evakuoti iš pastato.

Netoliese esančiame kitame viešbutyje dirbanti lietuvė Viktorija DELFI pranešė, kad „Mandarin Oriental“ viešbučio svečiai šiuo metu perkeliami į kitus viešbučius.

Lietuvė taip pat teigia, kad dėl susidariusios situacijos sumaištis kilo ir aplinkinėse įstaigose, viešbučiuose, o po renovacijos „Mandarin Oriental“ svečius vėl priėmė vos prieš keletą dienų.

Dėl situacijos taip pat uždarytos aplikinės gatvės.

Greitosios pagalbos tarnyba taip pat darbuojasi įvykio vietoje, tačiau apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama.

Around 100 firefighters at scene of fire in Knightsbridge in Londonhttps://t.co/S7yzgnh0Xy pic.twitter.com/GYANhEgU7p

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 6, 2018