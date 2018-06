„Brexit“ priešininkai, minėdami antrąsias referendumo dėl išstojimo iš ES metines, šeštadienį planavo žygiuoti iki parlamento bei reikalauti balsavimo dėl „galutinio susitarimo, kurį premjerė Theresa May pasieks su ES“ patvirtinimo. „Aš daug verkiau, kai įvyko referendumas, atrodė, kad ateitis yra gana bloga“, – sakė Londone gyvenanti 40-metė italė Chiara Lidouri. Tuo tarpu 55-erių Emily Hill naujienų agentūrai AFP teigė palaikanti idėją leisti žmonėms patvirtinti, ar jie išties nori „Brexit“. „Manau, kad daug balsų už išstojimą buvo protesto balsai, kai kurie žmonės išties nepalaiko ES, bet netikiu, jog tai yra daugumos nuomonė“, – sakė ES šalininkė. Susiję straipsniai: Johnsonas perspėja dėl neapibrėžtumo „Brexit“ procese Trumpas svarsto galimybę susitikti su Putinu Savo ruožtu Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas šeštadienį perspėjo ministrę pirmininkę Th. May, jog šalies išstojimo iš Europos Sąjungos procesas neturėtų būti „minkštas, lankstus ir trunkantis visą amžinybę“ kaip tualetinio popieriaus ritinėlis. Th. May komanda artimiausiu laiku pradės naują derybų su ES etapą, bet britai iki šiol nesugebėjo aiškiai išdėstyti, ko nori iš ateities santykių su Europa, ypač muitų reguliavimo klausimu. Tuo metu B. Johnsonas, vienas ryškiausių išstojimo iš ES kampanijos veidų, laikraštyje „The Sun“ rašė, kad „britai tiesiog nori eiti į priekį“. „Jie nenori pusiau nuoširdaus „Brexit“. Jie nenori kokio nors beviltiško kompromiso, kokio nors susitarimo, pagal kurį mes pusiau liktume ir pusiau išstotume bei atsidurtume politinėje aklavietėje“, – rašo B. Johsonas. „Prieš dvejus metus šios šalies žmonės paskelbė verdiktą apie save – kad jie turi drąsos tikėti Britanija. Jie buvo teisūs, ir tai įrodys tolesni dešimtmečiai“, – pridūrė ministras.

