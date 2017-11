Į įvykio vietą atvyko gausios policijos pajėgos. Žmonės buvo įspėti vengti minėtos vietos. Taip pat dėl incidento buvo uždaryta netoliese esanti stotis. Vėliau, 19.50 val. Lietuvos laiku, abi stotys buvo atidarytos ir tęsė darbą.

Naujausiais duomenimis, policija kol kas nerado jokių šaudymo pėdsakų, o nukentėjęs asmuo susižaloti galėjo grūstyje. Nepaisant to, policija ir toliau lieka įvykio vietoje.

Policija teigė, kad gauta pranešimų apie šūvius judrioje Oksfordo gatvėje. Incidentai užfiksuoti 16.38 vietos (18.38 Lietuvos) laiku.

Incidento metu viena moteris patyrė nedidelius sužalojimus, teigia policija.

