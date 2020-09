49 metų australas, kuris šiuo metu yra sugrąžintas kardomajam kalinimui griežto režimo kalėjime, Jungtinėse Valstijose būtų teisiamas dėl paslapčių, susijusių su karais Afganistane ir Irake, paviešinimo. JAV prokurorai jam yra suformulavę 18 kaltinimų, už kuriuos gali grėsti iki 175 metų įkalinimas.

Svarstymas Senajame Beilyje, Aukščiausiajame baudžiamajame teisme, turi trukti tris ar keturias savaites. Jis turėjo vykti balandį, bet buvo atidėtas dėl koronaviruso protrūkio.

Bet koks sprendimas „beveik neabejotinai“ bus apskųstas pralaimėjusios šalies, sakė Johnas Reesas, kampanijos prieš J. Assange'o ekstradiciją „Don't Extradite Assange“ aktyvistas. Tai reikštų tolesnį buvusio kompiuterių įsilaužėlio buvimą už grotų.

J. Reesas naujienų agentūrai AFP sakė, kad J. Assange'as, kuris yra tapęs spaudos laisvės ir tiriamosios žurnalistikos veidu, turi „labai svarių“ gynybos argumentų, bet nerimauja, kad byla yra „itin politizuota“.

Per ankstesnį svarstymą vasario mėnesį buvo pasakyta, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pažadėjęs suteikti malonę J. Assange'ui, jei šis paneigtų, kad Rusija nutekino D. Trumpo varžovės 2016 metų rinkimuose Hillary Clinton kampanijos elektroninius laiškus.

J. Assange'ui pagal JAV šnipinėjimo įstatymą gresia kaltinimai už 500 tūkst. slaptų bylų apie JAV karines kampanijas Afganistane ir Irake paskelbimą 2010 metais.

Vašingtonas teigia, kad jis padėjo žvalgybos analitikei Chelsea Manning pavogti šiuos dokumentus, o paskui atskleidė konfidencialius šaltinius visame pasaulyje.

Per vasario posėdžius J. Assange'o advokatas Edwardas Fitzgeraldas sakė, kad jo klientas Jungtinėse Valstijose nesulauktų teisingo teismo, be to, kiltų savižudybės pavojus.

JAV vyriausybei atstovaujantis Jamesas Lewisas sakė, kad „WikiLeaks“ yra atsakinga už „vieną didžiausių įslaptintos informacijos atskleidimų per Jungtinių Valstijų istoriją“.

„Reportažai ar žurnalistika nėra pateisinimas nusikalstamai veiklai ar leidimas laužyti įprastus baudžiamuosius įstatymus“, – pridūrė jis.