„Svarstome visus veiksmų, kurių būtų galima imtis, aspektus“, – pareiškė Britanijos vyriausybės vadovė. Tuo tarpu leidinio šaltinis pažadėjo, kad artimiausiu metu bus imtasi „plačių veiksmų“. „Artimiausiu metu dėl Rusijos oligarchų Didžiojoje Britanijoje bus imtasi plačių su finansinėmis priemonėmis susijusių veiksmų“, – pareiškė šaltinis. Kovo viduryje kalbėdama apie priemones, kurių būtų galima imtis dėl Rusijos, Britanijos premjerė pažymėjo, kad Londonas „ir toliau naudosis teisėsaugos galimybėmis, kad galėtų pasipriešinti nusikaltėliams ir korumpuotiems elito atstovams“. „Mūsų šalyje nėra vietos šiems žmonėms ir jų pinigams“, – pareiškė Th. May.

