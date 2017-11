Šiais įrašais tviteryje pirmoji pasidalijo kraštutinių dešiniųjų grupės „Britain First“ („Britanija – pirmiausia“) lyderio pavaduotoja Jayda Fransen.

„Britain First“ siekia supriešinti bendruomenes pasitelkusi neapykanta persmelktą naratyvą, sėdama melą ir kurstydama įtampą. Tai kelia nerimą įstatymus gerbiantiems žmonėms“, – sakė premjerės atstovas.

„Dauguma britų atmeta nepakančią kraštutinių dešiniųjų retoriką, kuri yra šios šalies puoselėjamų vertybių – padorumo, tolerancijos ir pagarbos – priešybė. Taip pasielgęs (JAV) prezidentas suklydo“, – pridūrė Dauning Strito atstovas.

Pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos pirmininkas Jeremy Corbynas kiek anksčiau tviteryje parašė: „Tikiuosi, kad mūsų vyriausybė pasmerks Donaldo Trumpo pasidalijimą kraštutinių dešiniųjų (įrašais). Jie yra netinkami, pavojingi ir kelia grėsmę mūsų visuomenei.“

Viename įrašų esą matomas musulmonas, daužantis olandą berniuką ramentais. Kitame matoma, kaip islamistų nusikaltėlis nustumia paauglį nuo stogo. Trečiame vaizdo įraše musulmonas niokoja Mergelės Marijos skulptūrą.

„Britain First“ pagarsėjo maždaug prieš pusantrų metų, kai šio judėjimo atstovas nužudė Leiboristų partijos parlamento narę Jo Cox.

Tada Didžiosios Britanijos parlamento narė Jo Cox, šalies narystės Europos Sąjungoje kampanijos dalyvė, pasisakiusi ir už didesnę Britanijos pagalbą pabėgėliams iš Sirijos, buvo nužudyta gatvėje savo rinkimų apylinkėje.

Jos žudikas buvo uolus Jungtinėse Valstijose veikiančio neonacių judėjimo šalininkas.Nužudytosios vyras griežtai pasmerkė D. Trumpo veiksmus, sakydamas, kad jis legitimizavo kraštutinę dešinę savo šalyje, o dabar tą patį bando padaryti ir Jungtinėje Karalystėje. Anot Brendano Coxo, neapykantos skleidimas turi realias pasekmes, o prezidentas turėtų gėdytis savo veiksmų.

Trump has legitimised the far right in his own country, now he’s trying to do it in ours. Spreading hatred has consequences & the President should be ashamed of himself.— Brendan Cox (@MrBrendanCox) November 29, 2017