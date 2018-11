Kompanija „TLSContact“ yra „tiesiog vieta (dokumentams) teikti“, teigiama ministerijos pareiškime, o galutiniai sprendimai esą priimami Jungtinėje Karalystėje. Vėlai penktadienį išplatintu pareiškimu Londonas sureagavo į žurnalistinių tyrimų grupės „Bellingcat“ ir Rusijos tinklalapio „The Insider“ kiek anksčiau paviešintą ataskaitą. Tyrime siekiama parodyti, kaip Britanijos vizas gavo du įtariami Rusijos karinės žvalgybos tarnybos agentai, kaltinami buvusio Rusijos dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimu Anglijos Solsberio mieste nervus paralyžiuojančia kovine medžiaga. Vienas buvęs „TLSContact“ darbuotojas pareiškė „Bellingcat“ ir „The Insider“, kad Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) vertė jį rasti būdą slaptai prisijungti prie vizų tvarkymo sistemos. Vis dėlto nei „The Insider“ nei „Bellingcat“ nepateikė įrodymų, kad numanomi Rusijos žvalgybos mėginimai įsilaužti į šią sistemą būtų aiškiai siejami su Aleksandru Miškinu ir Anatolijumi Čepiga, kuriems iškelti kaltinimai dėl S. Skripalio apnuodijimo šių metų kovą.

