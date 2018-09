„Rusijos bombonešiai, zonduojantys Didžiosios Britanijos oro erdvę yra dar vienas priminimas apie labai rimtą karinį iššūkį, kurį šiandien mums meta Rusija“, – pareiškė G. Williamsonas. „Nedvejodami nuolat ginsime savo dangų nuo agresijos aktų. Ir vėl sparti mūsų Karališkųjų oro pajėgų reakcija parodė, kokios svarbios yra mūsų ginkluotosios pajėgos ginant Didžiąją Britaniją“, – pridūrė sekretorius. Kaip ketvirtadienį pranešė Rusijos gynybos ministerija, du strateginiai bombonešiai Tu-160 tą dieną vykdė eilinį skrydį virš neutralių Barenco, Norvegijos ir Šiaurės jūrų vandenų. „Lėktuvus lydėjo naikintuvų MiG-31 įgulos. Skrydžio trukmė viršijo 14 valandų. Skrydžio metu strateginių raketnešių Tu-160 įgulos ore prisipylė papildomo kuro“, – sakoma ministerijos išplatintame pareiškime. Kai kuriuose maršruto ruožuose Rusijos orlaivius lydėjo britų naikintuvai „Eurofighter“ ir F-16.

