Londonas ruošia skubų britų evakuacijos iš Uhano planą

asak jo, atitinkamo plano ruošimas dabar yra „baigiamajame etape“.

Remiantis „Sky News“ turima informacija, JK ir Kinija ruošiasi evakuoti britus iš ligos protrūkio zonos artimiausiomis dienomis.

Uhane ir Hubėjaus provincijoje šiuo metu yra maždaug 300 Jungtinės Karalystės piliečių.

Nors JK naujojo koronaviruso atvejų neužregistruota, anksčiau šalies sveikatos apsaugos pareigūnai įspėjo, kad šis virusas jau galėjo patekti į Jungtinės Karalystės teritoriją.

Prancūzija kiek anksčiau pranešė, kad trečiadienį organizuoja pirmąjį užsakomąjį skrydį iš Kinijos savo piliečių evakavimui.

Jungtinės Valstijos, Japonija ir Mongolija taip pat ruošiasi išskraidinti savo piliečius iš Uhano.

Naujo koronaviruso protrūkis Uhano mieste prasidėjo praėjusių metų gruodį. Naujausiais duomenimis, Kinijoje šiuo virusu užsikrėtė per 4,5 tūkst. žmonių, daugiau nei 100 žmonių neišgyveno. Be to šis virusas jau išplito už Kinijos teritorijos ribų ir pasiekė kitas šalis, įskaitant Tailandą, Australiją, Singapūrą, Japoniją, JAV, Malaiziją, Vokietiją ir Prancūziją.