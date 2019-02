„Mes ir toliau palaikysime Jungtinių Valstijų bandymus pasiekti rezultatą derybų keliu ir raginame Kim Jong Uną pasirūpinti savo tautos gerove, o ne neteisėtomis branduolinėmis ir raketų programomis“, – sakoma ministerijos pareiškime, kuris buvo paskelbtas pasibaigus JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimui Hanojuje. Londonas taip pat paragino Pchenjaną „žengti konkrečius žingsnius visiškos, kontroliuojamos ir negrįžtamos denuklearizacijos link“. „Mes tikimės, kad (JAV prezidento Donaldo) Trumpo derybos su Kim Jong Unu duos pagrindą (tolesnei) pažangai. Akivaizdu, kad lieka daug darbo, bet mes sveikiname JAV įsipareigojimą tęsti derybas“, – nurodoma Britanijos URM pranešime. Susiję straipsniai: Žiniasklaida: planai žlugo paskutinę minutę, tai – smūgis Trumpui Pompeo: derybos su Šiaurės Korėja bus atnaujintos Ketvirtadienį Hanojuje vykusiose dvišalėse derybose D. Trumpui ir Kim Jong Unui nepavyko pasirašyti susitarimo. Baltieji rūmai buvo numatę susitarimo pasirašymo ceremoniją, tačiau paaiškėjus, kad susitarimo nebus, ceremonija buvo atšaukta kartu su numatytais pietumis. Per pirmąjį istorinį susitikimą 2018 metų birželį Singapūre tarp JAV ir Šiaurės Korėjos lyderių buvo pasirašytas aptakus dokumentas su „visiškos denuklearizacijos“ įsipareigojimu, mainais į sankcijų Pchenjanui panaikinimą.

