Anot laikraščio, sankcijos gali būti paskelbtos įgyvendinant naujas varžomąsias priemones, skirtas kovai su cheminio ginklo panaudojimu. „GRU (Rusijos karinės žvalgybos tarnybos) aukščiausios vadovybės nariai įtraukti į juodąjį sąrašą asmenų, kurių atžvilgiu bus imtasi sankcijų pagal naują ES režimą, skirtą kovai su cheminio ginklo panaudojimu“, – rašo „The Times“, remdamasis diplomatiniais šaltiniais. Manoma, kad sąrašas asmenų, kurių atžvilgiu bus imtasi baudžiamųjų priemonių, bus paskelbtas gruodį. Anot dienraščio, į šį sąrašą gali būti įtraukti maždaug šeši asmenys, susiję su kovo 4 dieną Anglijos mieste Solsberyje įvykdytu pasikėsinimu nužudyti buvusį GRU pulkininką ir dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją. Šis sąrašas gali tapti pirmuoju oficialiu dviejų įtariamų Solsberio atakos vykdytojų tapatybių patvirtinimu. Žiniasklaida juos įvardija kaip Anatolijų Čepigą ir Aleksandrą Miškiną. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai spalio viduryje patvirtino naują kovai su cheminio ginklo panaudojimu ir platinimu skirtų varžomųjų priemonių režimą. Sankcijos apimą draudimą atvykti į ES ir fizinių bei juridinių asmenų lėšų įšaldymą. Be to, ES fiziniams ir juridiniams asmenims bus uždrausta skirti lėšų tiems, kurių atžvilgiu taikomos varžomosios priemonės. Po kovo pradžioje Solsberyje surengto pasikėsinimo nužudyti S. Skripalį britų vyriausybės vadovė Theresa May pranešė, jog buvo nustatyta, kad jis su dukra buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, Šaltojo karo metais sukurta Sovietų Sąjungoje. Maskva tai kategoriškai neigia ir tvirtina, jog pernai, prižiūrint Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai (OPCW), sunaikino visą savo cheminį arsenalą. Londonas pasikėsinimo į Skripalius vykdytojais įvardijo Rusijos piliečius Aleksandrą Petrovą ir Ruslaną Boširovą, kurie, anot Britanijos specialiųjų tarnybų, yra GRU agentai. Vėliau žiniasklaida pranešė, kad R. Boširovas ir A. Petrovas iš tiesų yra GRU pulkininkas A. Čepiga ir GRU taip pat dirbantis A. Miškinas.

