Anot jo, apie tokią paramą jau liudija britų gynybos pajėgų surengti mokymai ukrainiečių kariškiams. „Laikomės savo įsipareigojimų ir remsime jus, kol yra pavojus, padėdami jums atkurti taiką. Neleisime ardyti mūsų bendrų vertybių. Jūsų saugumas – tai ir Didžiosios Britanijos saugumas“, – G. Williamsono žodžius citavo Ukrainos gynybos ministerija. Sekretorius pažymėjo, kad Britanijos delegacija atvyko į Kijevą pademonstruoti solidarumą su Ukraina. Pasak jo, britų kariškiai jau trejus metus padeda ginti Ukrainos teritoriją ir apmokė per 9 500 ukrainiečių karių įvairiose srityse – nuo gelbėjimo ir medicinos pagalbos iki profesionalių įgūdžių lavinimo. Kalbėdamas apie įvykusį susitikimą su Ukrainos gynybos ministru Stepanu Poltoraku, G. Williamsonas pažymėjo: „Mūsų derybos buvo labai produktyvios – aptarėme daug klausimų. Ir tai nestebina, nes abi šalis sieja daug bendra.“ „Mes esame parlamentinės demokratijos. Tikime tolerancija, teisingumu ir žodžio laisve. Abi mūsų šalys susiduria su vienodomis grėsmėmis. Šiandien gyvenate fronto linijoje, bet esate ne vieni su šia problema“, – pabrėžė britų sekretorius.

