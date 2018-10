„Pasiūlysime savo alternatyvą, išsaugosiančią Jungtinės Karalystės vientisumą“, – rašoma žinybos paskelbtame pareiškime, kurį cituoja britų žiniasklaida. „Ir ji (alternatyva) atitiks gruodį paskelbtiems įsipareigojimams, įskaitant įsipareigojimą neleisti iškilti jokioms naujoms įstatyminėms kliūtims tarp Šiaurės Airijos ir Jungtinės Karalystės, jei tik su tuo nesutiks Šiaurės Airijos parlamentas ir vykdomoji valdžia“, – rašoma pareiškime. Anksčiau naujienų agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovė Theresa May ruošiasi pateikti ES naują pasiūlymą dėl sienos tarp Airijos Respublikos ir Jungtinei Karalystei priklausančios Šiaurės Airijos provincijos. Planas numato, kad Britanija neprieštaraus papildomai iš Britanijos į Airijos salą atkeliaujančių prekių patikrai. Mainais, anot „Bloomberg“, bus prašoma Bendrijos leisti visai Jungtinei Karalystei išlaikyti bendrą muitų režimą su ES. Abi pusės nori išsaugoti atvirą sieną Airijos ir Šiaurės Airijos. Britanija po išėjimo iš ES pasitrauks ir iš bendrosios rinkos bei muitų sąjungos. ES mano, kad po Britanijos išstojimo prekės, kertančios Jungtinės Karalystės ir Airijos sieną, turės būti tikrinamos dėl atitikimo ES saugumo ir kokybės reikalavimams ir reikiamo apmuitinimo. Kad būtų išvengta tokių patikrinimų pasienyje, ES pasiūlė palikti Šiaurės Airiją muitų sąjungoje; tai reiškia, kad ji toliau laikytųsi ES muitų taisyklų. Tokiu atveju patikra būtų reikalinga Airijos jūros akvatorijoje. Th. May pasisakė prieš tokį sprendimą, nes tai reikštų, kad Britanija padalijama į dvi atskiras muitų teritorijas. Liepą šalia Londono esančiame Čekerse Th. May kabineto nariai parengė planą, kuriame išdėstė šalies pasitraukimo iš ES sąlygas. Šis planas numato išlaikyti glaudžius ryšius su ES tam tikrose srityse, įskaitant prekybą. 2016 metų birželį vykusiame referendume dauguma Britanijos rinkėjų (51,9 proc.) pasisakė už šalies pasitraukimą iš ES. Tikimasi, kad Londonas ir Briuselis spalį arba lapkritį užbaigs derybas ir sudarys susitarimą dėl Britanijos išstojimo. Vis dėlto pastaruoju metu girdima vis daugiau abejonių, ar tai pavyks padaryti iki nustatyto termino. Britanija išstojimo iš ES procesą turi užbaigti ateinančių metų kovo 29 dieną.

