ES lyderiai reikalavo, kad iki spalio 18-ąją numatyto viršūnių susitikimo būtų padaryta reali pažanga. Tokiu atvejų liktų pakankamai laiko Bendrijos šalių parlamentams pritarti susitarimui iki ateinančių metų kovo pabaigoje numatyto Jungtinės Karalystės išstojimo. Jungtinės Karalystės „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas britų parlamentarams sakė, kad spalio viršūnių susitikimas „bus svarbi gairė; tikimės, jog ten mes pasieksime tam tikros pažangos“. Tačiau apie galimybę sudaryti galutinį susitarimą jis kalbėjo: „Visada aiškiai sakėme, kad sieksime tai padaryti spalio mėnesio (Europos Vadovų) Tarybos susitikime, tačiau gali būti, kad derybos užsitęs iki lapkričio. Toliau aiškiai tai sakome.“ D. Raabas atsisakė nurodyti, kada Londonas paskelbs atnaujintą planą dėl to, kaip po „Brexit“ išlaikyti atvirą sieną tarp britų Šiaurės Airijos provincijos ir ES narės Airijos. Tai vienas opiausių vis dar neišspręstų klausimų derybose. Tuo tarpu Dubline Airijos vyriausybė pristatė 1,5 mlrd. eurų vertės „santaupų juodai dienai“ fondą, skirtą apsaugoti šalį nuo didžiulio ekonominio sukrėtimo, kurį gali sukelti „Brexit“. Airijos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney taip pat leido suprasti skeptiškai vertinantis galimybę derybas užbaigti spalį. „Šią savaitę pastebimai suintensyvėjo derybos“ sienos tarp abiejų Airijų klausimu, sakė jis, tačiau pridūrė: „Manau, pasiekti susitarimui šiuo klausimu tikriausiai reikės ne tik spalio, bet ir lapkričio.“ ES lyderiai neatmeta galimybės lapkritį surengti neeilinį viršūnių susitikimą galutiniam „skyrybų“ susitarimui patvirtinti, tačiau tik tokiu atveju, jei iki to laiko bus padaryta pažanga. Šiaurės Airijos nepritarimas Britanijos premjerės Theresos May patarėjas Europos reikalams Olly Robbinsas šią savaitę lankosi Briuselyje, abiem pusėms suintensyvinus konfidencialias derybas, kurias kai kas vadina „diplomatiniu tuneliu“, vedančiu į viršūnių susitikimą. Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris praėjusią savaitę pareiškė, kad šansai sudaryti susitarimą didėja. Tačiau Londonas leido suprasti, jog nereikėtų puoselėti nepamatuotų lūkesčių, pažymėjęs, jog nepasiduos spaudimui. S. Coveney užsiminė, kad užuot oficialiai paskelbusi savo planą dėl sienos tarp abiejų Airijų, Britanija norėtų parengti jį su ES už uždarų durų. Šis klausimas itin opus premjerei Th. May, nes jos konservatorių vyriausybė yra priklausoma nuo nedidelės Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) dešimties parlamentarų paramos, su kuria turi nedidelę persvarą Bendruomenių Rūmuose. DUP lyderė Arlene Foster antradienį lankėsi Briuselyje, kur vedė derybas su ES vyriausiuoju derybininku „Brexit“ klausimais Micheliu Barnier. Ji leido aiškiai suprasti, kad nepritars jokiam susitarimui, pagal kurį, siekiant išsaugoti atvirą sausumos sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, būtų įvesta patikra tarp Šiaurės Airijos ir Britanijos. „Nepalaikysime jokio susitarimo, dėl kurio atsirastų muitų ar reguliuojamojo pobūdžio kliūčių Jungtinės Karalystės vidaus rinkoje“, – sakė A. Foster po derybų Briuselyje. Londonas mano, kad pasienio kontrolės pavyktų išvengti sudarius naują prekybos susitarimą su Briuseliu, tačiau sutinka, jog reikalingas „apsaugos mechanizmas“, kuris veiktų, kol tas susitarimas būtų parengtas. Jis atmetė ES siūlymą, kad Šiaurės Airija po „Brexit“ toliau laikytųsi Bendrijos muitinės ir reguliavimo taisyklių, nes tai esą faktiškai atplėštų provinciją nuo likusis Jungtinės Karalystės. Tačiau Londonas dar nepaskelbė savo alternatyvos, tik pasiūlė dalinį planą, pagal kurį visa Jungtinė Karalystė ribotą laiką toliau laikytųsi ES taisyklių. Tokią idėją atmetė ir Briuselis, ir daugelis britų euroskeptikų. ES taip pat atmetė ir Th. May parengtą planą dėl prekybos susitarimo po „Brexit“. D. Raabas antradienį pakartojo Th. May raginimą Bendrijai nusileisti, pažymėjęs, kad Britanija pateikė ambicingus ir pragmatiškus pasiūlymus. „Dabar reikia tikėtis, kad ES pajudės mūsų kryptimi. Jei jie prisiderins prie to tikslo, prisiderins prie to pragmatizmo, esu tikras, kad galėsime pasiekti susitarimą“, – kalbėjo jis. Penktadienį visų ES valstybių, išskyrus Jungtinę Karalystę, ambasadoriai susitiks Liuksemburge aptarti „Brexit“ ir pasirengimo spalio 18-osios viršūnių susitikimui, nurodė diplomatiniai šaltiniai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.