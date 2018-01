Dėl gaisro, sekmadienį sutemus įsiplieskusio šalie šiame Anglijos šiaurės vakarų mieste esančios 11 tūkst. vietų arenos „Echo“, buvo atšaukta Liverpulio tarptautinė žirgų paroda. Kaip nurodė vietinė Mersisaido regiono policija, per gaisrą niekas nebuvo sunkiai sužeistas, taip pat rasti visi žirgai. „Pirminiai tyrimai rodo, kad nuo atsitiktinio gaisro vienoje transporto priemonėje užsidegė kitos transporto priemonės, – sakoma policijos pranešime. – Manome, kad visos automobilių stovėjimo aikštelėje buvusios transporto priemonės yra sunaikintos, ir patariame savininkams kreiptis į savo draudimo bendroves.“ Liverpulio meras Joe Andersonas sakė, kad pirmiausiai užsiliepsnojo vienas keturiais ratais varomas automobilis aikštelės trečiajame aukšte. Susiję straipsniai: Niujorke gaisrą daugiabutyje tikriausiai sukėlė prie krosnies žaidęs vaikas Vilniuje į garažą atėjęs vyras įjungė šviesą ir įvyko sprogimas Į parodą atvežti žirgai, laikyti aikštelės pirmame aukšte, buvo perkelti į areną, pridūrė jis. „Liepsnos ir dūmai buvo neįtikėtini“, – sakė 44 metų Kevinas Boothas, su šeima atvykęs į žirgų parodą. „Buvo baisu. Girdėjom sprogstančių automobilių langų trenksmus“, – pasakojo vyras. Įvykio liudininkai pasakojo, kad liepsnoms smarkiausiai įsisiautėjus atrodė, kad kas porą sekundžių sprogdavo po automobilį. Pasak jų, pirmiausias užsidegė vienas senas automobilis, ir ugnis sparčiais išplito. Žmonėms, dėl šio gaisro negalintiems grįžti namo, buvo įkurtas pagalbos centras. Vietos savanoriai padėjo pasirūpinti įstrigusiųjų nakvyne arba transportu. „Liverpulio žmonių dosnumas niekada mūsų nenuvylė; dabar jau visi yra įkurdinti arba buvo parvežti“, – pabrėžė J. Andersonas. Arenos administracija nurodė, kad visi parodoje dalyvavę žmonės ir žirgai buvo rasti ir yra saugūs. Dėl gaisro ir dūmų teko evakuoti kai kurių aplinkinių butų gyventojus. Su liepsnomis kovoti buvo pasiųsti 12 ugniagesių automobilių.

