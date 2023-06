Apie tai savo tviterio paskyroje pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Sveikinu Liuksemburgo Deputatų rūmų istorinį balsavimą dėl 1932-1933 metų Stalino vykdyto Holodomoro pripažinimo ukrainiečių tautos genocidu. Šiuo žingsniu pagerbiami milijonai aukų ir atkuriamas istorinis teisingumas. Tarptautinis Holodomoro genocido pripažinimas toliau auga“, – rašė D. Kuleba.

Gegužės pabaigoje Jungtinės Karalystės parlamentas Holodomorą – dirbtinai sukeltą badą – pripažino ukrainiečių tautos genocidu.

