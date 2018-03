„Lėktuvu skrido 67 keleiviai ir keturi įgulos nariai“, – naujienų agentūrai AFP sakė Nepalo sostinės oro uosto atstovas Premas Nathas Thakuras.

Kaip rašo BBC, gelbėtojai iš lėktuvo nuolaužų ištraukė žuvusiųjų kūnus. Vienas pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad per katastrofą žuvo mažiausiai 40 žmonių, dar 23 buvo sužeisti. Taip pat pranešama, kad 9 žmonės laikomi dingusiais be žinios.

„31 žmogus žuvo įvykio vietoje, dar devyni mirė dviejose Katmandu ligoninėse“, – sakė policijos atstovas Manojas Neupane.

UPDATE: Plane caught fire while landing at the airport, officials say; 17 people have been rescued pic.twitter.com/z4qzT0Ca7H

— Doordarshan News (@DDNewsLive) March 12, 2018

Bombardier Dash-8 skrido iš Dakos Bangladeše į Katmandu, Nepalo sostinę. Kaip rašo kathmandupost.com, lėktuvas sudužo leisdamasis šiame oro uoste.

Vietos žiniasklaida praneša, kad lėktuvas užsidegė - kol kas nėra žinoma, ar tai įvyko prieš, ar po katastrofos. Anot liudininkų, žemai skrendantis lėktuvas staigiai pasuko į šoną ir tuomet sudužo. Po to pasigirdo sprogimo garsas, o horizonte pasirodė dūmai.

Meanwhile in airport. Must be a plane. ☹️ pic.twitter.com/zD0J4DBxwE

— Rushu (@roohsaa) 12 March 2018

Sad. Plane crash at TIA. pic.twitter.com/AsuDDV6WpR

— Bishnu Sapkota (@Bishnusapkota) 12 March 2018

UPDATE: Flight operations at #Kathmandu airport suspended after a passenger aircraft crashes; 67 passengers were on-board pic.twitter.com/8qSELXmaOV

— Doordarshan News (@DDNewsLive) March 12, 2018

Video medžiagoje feisbuke matyti nuo lėktuvų pakilimo tako kylantys dūmų stulpai, kitas lėktuvas stovėjo laukdamas.

Į įvykio vietą skubėjo pagalbos automobiliai, toliau sustoję žmonės stebėjo arba filmavo mobiliaisiais telefonais.

Nelaimės priežastis kol kas nežinoma, tačiau oro uosto pareigūnų paskelbtame pranešime sakoma, kad krisdamas lėktuvas „buvo nevaldomas“.

Pasak įvykio liudininkų, lėktuvas nukrito per antrą bandymą nutūpti.

Tuo metu Nepalo kariuomenės atstovas Gokulas Bhandaree sakė, kad septyni gelbėtojų išgelbėti sužeistieji vėliau nuo patirtų sužeidimų mirė ligoninėje.

Virš futbolo aikštelės, esančios į rytus nuo vienintelio Nepalo tarptautinio oro uosto tako, buvo matyti į dangų kylantys juodų dūmų kamuoliai.

Oro linijų atstovas Kamrulas Islamas naujienų agentūrą AFP informavo, kad lėktuvu skrido 33 nepaliečiai, 32 keleiviai iš Bangladešo ir po vieną kiną bei Maldyvų pilietį.

Nukrito Kanadoje pagamintas turbopropelerinis lėktuvas „Bombardier Dash 8 Q400“, informavo Bangladešo civilinės aviacijos ministerijos atstovas Mahbuburas Rahmanas. Kiti šaltiniai nurodė, kad lėktuvas buvo pagamintas prieš 17 metų.

„Lėktuve galėjo atsirasti techninių problemų. Tačiau tiksliau tai galima bus pasakyti tik po tyrimo“, – sakė M. Rahmanas naujienų agentūrai AFP.

Katmandu oro uostas po incidento buvo trumpam uždarytas, o jame turėję leistis lėktuvai buvo nukreipti kitur.

Oro bendrovė „US-Bangla Airlines“ yra privatus vežėjas, dirbantis nuo 2014 metų liepos mėnesio. Bendrovės moto yra „skirskite greitai, skriskite saugiai“, skelbiama jos interneto svetainėje.

Dakoje įsikūrusios oro linijos 2016 metų gegužę organizavo savo pirmą tarptautinį skrydį į Katmandu, o vėliau gerokai išplėtė skrydžių tinklą ir vykdo skrydžius į Pietų Aziją, Artimuosius Rytus ir Pietryčių Aziją.

2015 metais vienas šios bendrovės lėktuvas tūpdamas nuriedėjo nuo tako Bangladešo šiaurės vakarinėje dalyje esančiame Saidpure. Pranešimų apie sužeistus keleivius nebuvo.

Pastaraisiais metais Nepale įvyko kelios lėktuvų avarijos – tai sudavė smūgį turizmo pramonei.

Neretai girdi kaltinimai dėl netinkamos techninės lėktuvų būklės, nepatyrusių pilotų ir standartų neatitinkančio vadovavimo.

2016 m. Nepale dvimotoris lėktuvas „Twin Otter“ rėžėsi į kalną, žuvo visi 23 juo skridę žmonės.

Po dviejų dienų kalnuotoje šalies centrinėje dalyje sudužo nedidelis keleivinis lėktuvas, žuvo du pilotai.