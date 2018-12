Liudininkai pasakoja apie Strasbūre kilusią paniką: žmonės lakstė ir verkė

Europos Parlamente dirbanti lietuvė Miglė Alenčikaitė DELFI pasakojo, kad darbuotojai iš pastato pradėti išleidinėti tik apie 3.30 val. ryto.

„Šiuo metu uždarytas Strasbūro centras, aplink Parlamentaą sustiprinta apsauga, tačiau darbas šiandien turėtų vykti kaip įprasta“, – sakė ji.

Įvykių liudininke tapusi naujienų agentūros ELTA žurnalistė Paulina Levickytė pasakojo apie sumaištį, kuri kilo užpuolikui ėmus šaudyti į taikius mieste vaikštinėjusius žmones. Kiti liudininkai pasakoja apie mieste kilusią paniką.

„Pakeliui į restoraną kilo sumaištis ir policija tiesiog stumte įstūmė mane ir šalia ėjusius pakeleivius į netoliese buvusį restoraną. Ten policija visus buvusius restorano lankytojus ir netikėtai į jį suvarytus žmones iš gatvės suguldė ant žemės. Tada pasigirdo šūviai gatvėje. Vėliau mus uždarė rūsyje, prieš tai liepė kėdėmis užremti laukines restorano duris“, – kalbėjo Eltos žurnalistė.

„Nelabai supratau, kas įvyko, bet dabar esame saugūs, tačiau tikriausiai teks laukti kol bus surastas šaudęs žmogus“, – antradienio vakarą teigė P. Levickytė.

LRT RADIJUI P. Levickytė pasakojo, kad prieš 24 val. Lietuvos laiku ji buvo išleista iš kavinės, į kurią buvo palydėta policijos.

Išleisti žmonės buvo apieškoti. Tačiau ramybės mieste nėra. Žmonėms neleidžiama eiti ten, kur jie nori. Skatinama žmones eiti į uždaras patalpas ir netrukdyti įtariamojo paieškai.

Išpuolis įvykdytas vietoje, netoli vykusios kalėdinės mugės, vienoje pagrindinių miesto aikščių.

Įvykio liudininkas Pateris Fritzas sakė BBC girdėjęs šūvius. Jis rado ant tilto pašautą žmogų, bandė jį gaivinti, tačiau vyras mirė.

„Matyt negalėjo atvažiuoti greitoji pagalba. Po 45 min. liovėmės gaivinti, nes gydytojas telefonu pasakė, kad tai beprasmiška“, – pasakojo P. Fritzas.

Dar vienas liudininkas, prisistatęs Fatiho vardu, sakė AFP, kad po šūvių gatvėse kilo pragaras. „Žmonės ėmė visur bėgti“, – teigė jis.

Vietos žurnalistas Brunas Poussardas rašė tviteryje, kad jo gatvėje miesto centre pasigirdo iš pradžių pora šūvių, vėliau – dar keliolika.

Europos Parlamento atstovas spaudai Emmanuelis Foulonas parašė, kad po šūvių garsų miesto centre kilo panika, gatvėmis bėgo ginkluoti policininkai.

#Strasbourg: Police tell residents to stay indoors while responding to gunfire pic.twitter.com/c92u4GhiPI— TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 12, 2018

Vienos parduotuvės savininkas pasakojo BFM TV: „Pasigirdo šūviai, visur bėgo žmonės. Tai truko apie 10 min.“

EP narys britas Richardas Corbettas rašė tviteryje, kad buvo restorane ir kad jo duris užrakino.

Strasbūro kalėdinėje mugėje kaštainius pardavinėjęs Issamas Faresas sakė AFP korespondentui girdėjęs kelis šūvius ir pagalvojęs, kad tai fejerverkai arba kažkas „puola parduotuvę“.

„Mačiau, kaip bėga daug išsigandusių žmonių, verkiantys vaikai. Pasakiau – mano nuomone, tai turbūt tikrai rimta ir tada... pamačiau verkiančius žmones, minią (žmonių) išeinančią, – pasakojo prekiautojas. – Jie sakė, kad netoliese buvo šaudynės, taigi pabėgau. Pasislėpiau restorane, netoli nuo Gutenbergo gatvės.“

Antradienį apie 19 val. 50 min. vietos (20 val. 50 min. Lietuvos) laiku Strasbūro centre, kur kasmet vyksta Kalėdų mugė, pritraukianti minias pirkėjų ir turistų, vienas vyras ėmė šaudyti.

Netrukus nustatyta, kad šaulys buvo 29 metų vyras, gimęs Strasbūre, ir jau žinomas teisėsaugai.

Jis „sėjo terorą (...) trijose miesto vietose“, sakė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Cristophe'as Castaneras.

„Sentinelle“ pajėgų kariai savo ginklais mėgino sulaikyti užpuoliką ir tarp 20 val. 20 min. ir 21 val. (vietos, 21 val. 20 min. ir 22 val. Lietuvos laiku) jis dukart sistematiškai susišaudė su mūsų saugumo pajėgomis“, – sakė ministras, paminėdamas antiteroristinę operaciją, pradėtą po 2015 metų lapkritį Paryžiuje įvykdyto didelio išpuolio, siejamo su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).

Tas vyras nušovė tris žmones ir sužeidė dar 11. Penki asmenys buvo sužeisti sunkiai, o kiti šeši žmonės patyrė nesunkių sužalojimų. Iš nusikaltimo vietos šaulys paspruko taksi, sakė tyrimui artimas šaltinis.

Taksi vairuotojas, kuris per incidentą nenukentėjo, nurodė policijai, kad įtariamasis buvo sužeistas.

Kariuomenė pranešė, kad rikošetu atšokusios užpuoliko kulkos buvo nesunkiai sužeistas vienas karys.

Daug lankytojų sulaukianti Kalėdų mugė buvo akylai stebima pareigūnų dėl didelės džihadistų atakos grėsmės; 2000-ųjų gruodį ji buvo tapusi planuoto išpuolio taikiniu.

„Išgirdau šūvius, o tada kilo pragaras, – naujienų agentūrai AFP pasakojo vienas liudininkas, prisistatęs Fatihu. – Visur lakstė žmonės.“

Police are now trying to find 29-year-old Chekatt Chérif, who was already on their terrorist watch list. He has just killed 4 people at Christmas market in #Strasbourg France. pic.twitter.com/D1ajIuDGJv

— Alana Mastrangelo (@ARmastrangelo) December 11, 2018

Jis sakė matęs tris sužeistus žmones, nukritusius šalia milžiniškos Kalėdų eglės Strasbūro centre.

Netrukus po šaudynių į lemputėmis išpuoštą mugės teritoriją atskubėjo gausybė policijos ir greitosios pagalbos automobilių.

Sur l’avenue de Colmar au Neudorf. Présence policière. Pas entendu de coup de feu. #strasbourg pic.twitter.com/vUL2CpMIkr

— Allan Kilic (@AllanKilic) December 11, 2018

„Girdėjome kelis šūvius, galbūt tris, o tada pamatėme bėgančius žmones“, – AFP sakė įvykio vietoje buvęs žmogus, paprašęs neatskleisti jo tapatybės.

„Vienas iš jų parkrito. Nežinau, ar dėl to, kad susipainiojo jo kojos, ar dėl to, jog buvo pašautas“, – tvirtino liudininkas.

Du nežinomais norėję likti nesusiję saugumo šaltiniai AFP sakė, kad įtariamasis veikiausiai yra 29 metų Strasbūro gyventojas Cherifas. Antradienio rytą jis turėjo būti suimtas.

Jis figūravo tyrime dėl pasikėsinimo nužudyti, nurodė vienas iš šaltinių.

Antradienio vakarą buvo aptvertos kai kurios teritorijos, esančios šalia Kalėdų mugės, o gyventojams buvo liepta likti namie.

Daugybė žmonių kilus sąmyšiui slėpėsi vietos restoranuose ir baruose.

„Įleidome visus vidun, į vyno rūsį. Jie čia uždaryti“, – AFP sakė vieno restorano savininkas Mouadas.

Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs šaltinis iš policijos nurodė, kad saugumo pajėgos šaudė viename miesto rajone, kur, kaip manoma, slėpėsi įtariamasis.

Šaltinis neatskleidė, kur tiksliai tai vyko, ir tebėra neaišku, ar jau nustatyta šaulio buvimo vieta.

Antiteroristinė prokuratūra pradėjo Vokietijos pasienyje esantį Strasbūrą sukrėtusio incidento tyrimą.

Pastaraisiais metais buvo sulaikyti keli šio miesto gyventojai, bandę pasiekti džihadistų grupuotes Sirijoje, arba buvo suimti jau iš ten grįžę.

police continue to seek attackers who organized the shooting #Strasbourg pic.twitter.com/COmluzceyR— iixxii (@iixxii) December 12, 2018

Mados tinklaraštininkas Stephanas, turintis savo puslapį tviteryje „Maurice Style“, Strasbūre gyvena netoli tos vietos, kur įvyko incidentas. Jis parašė tviteryje matęs tą akimirką, kai buvo šaudoma.

Telefonu „Euronews“ korespondentui jis sakė matęs, kaip nuo 10 m. sienos priešais jį atsimušė kulkos, tada jis ir aplinkui buvę žmonės ėmė bėgti priešinga kryptimi.

„Gyvenu visai netoli tos vietos, aplink buvo daug turistų, taigi atrakinau duris ir pakviečiau žmones į vidų“, – pasakojo jis.

Europos Parlamento darbuotoja Doris Manou, atvykusį į Strasbūrą plenariniam posėdžiui, teigė „Euronews“ ėjusi pro kalėdinę mugę tuo metu, kai įvyko šaudynės.

„Pamačiau priešais ateinančius kareivius, šautuvai buvo nukreipti į žmonių minią, – pasakojo moteris. – Visi ėmė bėgti... Supanikavau, pamačiusi bėgančius žmonės, pati taip pat ėmiau bėgti.“

D. Manou su grupe turistų pasislėpė artimiausioje mokykloje.

Strasbūre dirbantis žurnalistas Camille Belsoeuras sakė girdėjęs šūvius, tik iš pradžių pamanęs, kad tai fejerverkai.

Žurnalistas pasakojo, kad atidarė langą ir išgirdo 10–15 šūvių ir kaip kareiviai kažką vieni kitiems šaukia.

„Sunkiai sužeistas žmogus „Salon d'Helene“ bare Rue Saint Helene gatvėje, – tviteryje parašė C. Belsoeuras. – Dar vienas – gatvėje už kampo.“

Įtariamasis žinomas saugumo tarnyboms

Įtariamasis buvo puikiai žinomas pareigūnams; jis buvo teistas ir atliko savo bausmes Prancūzijoje ir Vokietijoje, sakė vidaus reikalų ministras.

2016 metais jis pateko į antiteroristinių tarnybų akiratį, pranešė tyrimui artimas šaltinis.

Pasak šaltinio, vidaus žvalgybos agentūra DGSI per vieną apsilankymą kalėjime atkreipė į jį dėmesį dėl žiaurumo ir religinio prozelitizmo – mėginimo atversti žmones į savo tikėjimą.

Iki antradienio atakos šis vyras jau buvo ieškomas dėl ginkluoto apiplėšimo, sakė bylai artimas šaltinis. Tuo metu kitas šaltinis nurodė, kad įtariamasis figūruoja byloje dėl pasikėsinimo nužudyti.

Anksčiau antradienį policija apieškojo įtariamojo namus, tačiau jo paties ten nerado.

Nors tikslūs šaulio motyvai vis dar nežinomi, kovos su terorizmu prokuroras rado pagrindą pradėti tyrimą dėl „nužudymų ir pasikėsinimų nužudyti, susijusių su teroristine organizacija“.

Paryžiaus prokuroras Remy Heitzas pasisakys vėliau trečiadienį, nurodė C. Castaneras.

Bėglį sugauti bando gausios policijos ir karių pajėgos.

Buvo mobilizuoti 350 žmonių, tarp jų 100 policininkų, kuriems padeda du sraigtasparniai, pareigūnai iš elitinių dalinių ir „Sentinelle“ pajėgų kariai, saugantys jautrias vietas, galinčias tapti teroristų taikiniais, sakė vidaus reikalų ministras.

Be to, šalyje buvo sustiprintas saugumo lygis ir sugriežtinta pasienio kontrolė, teigė C. Castaneras.

Į Strasbūrą taip pat bus išsiųsta papildomų pajėgų.