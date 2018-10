Visiškai naujas lėktuvas „Boeing-737 MAX“, bendrovės gautas rugpjūtį, pirmadienį vos pakilęs iš Džakartos oro uosto paprašė leidimo sugrįžti, bet netrukus nukrito į Javos jūrą. Kaip rodo stebėjimo duomenys, reiso JT-610 laineris staigiai smuko žemyn, jo greitis padidėjo, o praėjus 13 minučių po pakilimo dingo ir radarų ekranų. Pareigūnai sakė, kad įvykio liudininkai matė, kaip lėktuvas rėžėsi į vandenį. Lėktuve buvo iš viso 189 keleiviai ir įgulos nariai, bet veikiausiai niekas iš jų neliko gyvas. Paieškų operacijoje dalyvauja dešimtys narų. Susiję straipsniai: Prie Indonezijos krantų nukrito vos porą mėnesių naudotas keleivinis lėktuvas su 189 žmonėmis Kodėl vos pakilęs sudužo naujutėlaitis lėktuvas? Ieškotojai pririnko dešimt lavonmaišių žmonių galūnių ir kitų kūnų dalių, televizijai „Metro“ sakė Indonezijos nacionalinės paieškų ir gelbėjimo agentūros vadovas Muhammadas Syaugi. Pasak jo, palaikų dalys bus nugabentos į Džakartą, kur bus atliekami DNR tyrimai ir atpažinimo procedūros. Komandos rado vieno iš dviejų lėktuve buvusių kūdikių palaikus, sakė nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas Ari Dono Sukmanto. Taip pat buvo pririnkta 14 maišų įvairių liekanų. Tarp rastų daiktų esama batų, drabužių ir piniginė. „Tikiuosi, galėsime pamatyti lėktuvo pagrindinę dalį. Viskas, kas buvo vandens paviršiuje, buvo surinkta“, – pažymėjo M. Syaugi. Indonezijos nacionalinis transporto saugumo komitetas (NTSK) nurodė, kad lėktuve buvo 178 suaugę keleiviai, vienas vaikas, du kūdikiai, du pilotai ir šeši skrydžio palydovai. Orlaivio vadas buvo Indijos pilietis. Tarp keleivių buvo 20 Indonezijos finansų ministerijos darbuotojų ir buvęs italų dviračių sporto profesionalas Andrea Manfredi. Paieškų ir gelbėjimo agentūra paskelbė, kad vilčių rasti likusių gyvų žmonių beveik nebeliko. Pasak pareigūnų, rastos žmonių kūnų dalys byloja, kad lėktuvas rėžėsi į vandenį didžiuliu greičiu. Jo nuolaužos nuskendo netoli Javos salos krantų, kur jūros gylis yra 30–40 metrų. „Dabar mūsų prioritetas – rasti pagrindines lėktuvo nuolaužas, naudojant penkis karo laivus su sonaru, leidžiančiu po vandeniu aptikti metalą“, – sakė agentūros atstovas Yusufas Latifas. Ne viena iš dviejų lėktuvo juodųjų dėžių, fiksuojančių skrydžio duomenis ir pokalbius pilotų kabinoje, dar nėra rasta.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.