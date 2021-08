Liudininkai Kabule: į lėktuvą įsikibę žmonės krito tiesiog iš dangaus

Informaciją apie du tokiomis aplinkybėmis žuvusius asmenis patvirtino Afganistano naujienų agentūra „Asvaka“. Ji tviteryje paviešino ir tragediją iliustruojančią vaizdo medžiagą, kurioje matyti, kaip iš kylančio lėktuvo nukrenta kažkoks objektas.

Tuo metu naujienų agentūra „Reuters“ kiek anksčiau pranešė, kad kilus chaosui Kabulo oro uoste žuvo mažiausiai 5 žmonės. Kol kas neaišku, kokiomis aplinkybėmis jie žuvo.

Dar viename vaizdo įraše matyti, kad dešimtys žmonių iš šalies bando pabėgti įsikibę į išskrendančio orlaivio korpusą.

#Kabul Airport peoples trying to climbing on US troops Airplane . pic.twitter.com/ocnDMrXOJS