Sausio 29 d. naujienų portale „Mash“ buvo paviešinta vaizdo ekskursija po netoli Gelendžiko esantį dvarą, kurio tyrimo informaciją anksčiau paskelbė Kovos su korupcija fondas.

Neilgame vaizdo klipe tvirtinama esą dvaras – tebestatomas, o jokios Kovos su korupcija fondo atskleistos prabangos jame nėra.

„Čia vien plikas betonas. Iš esmės vyksta pradinis statybų etapas. Trumpai tariant, prieš draugus nepasigirsi. Visiškas nusivylimas“, – pareiškė „Mash“ vyriausiasis redaktorius Maksimas Iksanovas.

5 min. 52 sek. trukmės vaizdo įrašo autoriai tvirtina, kad Idokopo kyšulyje stovinčiame dvare filmavo valandą.

Filmuotoje medžiagoje kalbama, kad paradinis įėjimas į dvarą – be vartų, taip pat nėra dvigalvio erelio su Sankt Peterburgo Žiemos rūmų karūna kopijos, apie kurį buvo kalbama A. Navalno tyrime.

„Mash“ vaizdo klipe rodomas kaljano kambarys, virtęs statybininkų persirengimo kambariu, purvo kambarys su baseinu ir „vandens diskoteka“, kurie irgi nepabaigti.

A. Navalno fondo tyrimas apie V. Putino dvarą, panašu, kaip reikiant suerzino Kremlių, mat dar vieną Kovos su korupcija fondo tyrimo „paneigimą“ pateikė televizijos kanalas „Rossija-1“.

Dvarui skirtame siužete statybos darbų vykdytojo atstovas pareiškė, kad kompleksas statomas kaip apartamentų viešbutis.

„Apartamentų viešbutis. Su numeriais, bendrosiomis zonomis, baseinu“, – į klausimą, kas tai per objektas, atsakė statybos darbų vykdytojo atstovas. Vaizdo siužeto autoriaus Aleksandro Rogatkino teigimu, filmavimo grupė į statybų aikštelę buvo įleista gavus savininko leidimą, bet žurnalistai buvo praprašyti kol kas neatskleisti jo vardo ir pavardės.

„Kaip jie patys sakė, remonto darbus pradėjo prieš šešerius metus, pastatą gavo štai tokios būklės. O kas buvo anksčiau, tai yra prieš kokius 10-imt metų, jie nežino“, – pokalbį su statybininkais pakomentavo A. Rogatkinas.

Abiem Kovos su korupcija fondo atlikto tyrimo paneigimo atvejais dvaras rodomas kaip statomas objektas. O juk daugiau nei 100 mln. kartų peržiūrėtame vaizdo įraše A. Navalnas sako, jog dabar komplekso teritorijoje vyksta aktyvūs statybų darbai, kurių priežastimi tapo pelėsiai: dėl projektavimo klaidų pastate neveikė ventiliacijos sistema, per lubas tekėjo vanduo ir viduje buvo labai drėgna.

„Apskritai kalbant, nusprendė perdaryti viską. Absoliučiai viską. Nuplėšė sienų tapetus, nuskaldė marmurą, išnešė visus vertingus daiktus, praktiškai išmetė į balą milijardus ir pradėjo dirbti iš naujo“, – pažymėjo A. Navalnas, tad tiek „Mash“, tiek „Rossija-1“ vaizdo siužetus galima pavadinti jo žodžių patvirtinimu, nors pastarieji siekė priešingo efekto.

Norėdama geriau suprasti, kodėl dvaras perstatomas ir kaip jis atrodė iki tų drastiškų pokyčių, Rusijos BBC tarnyba apklausė kelias dešimtis skirtingu metu ten plušėjusių darbininkų.

„Negalėjome patikėti savo akimis“

Apie tai, kad statinys, kurį A. Navalno įsteigtas Kovos su korupcija fondas (Rusijoje pripažintas užsienio agentu) vadina Putino dvaru, neva verčiamas apartamentų viešbučiu, dauguma darbininkų sužinojo iš žinių.

„Stebina restauracijos darbų mastas. Grubiai tariant, visas dvaras išrengtas iki betono“, – sako Stanislavas (vardas pakeistas).

Jis į dvarą atvyko 2018 metų rudenį – kaip tik tuo metu, kai vyko demontavimo darbai, kurie tuo metu truko beveik pusę metų. Tuo metu pastate jau nebebuvo baldų, bet dar buvo likusi sienų ir lubų apdaila. „Tai, ką savo filme rodė Navalnas, tada dar ten buvo“, – daro išvadą Stanislavas.

Savo filme apie dvarą, kuris priklauso Rusijos prezidentui, A. Navalnas teigia, kad pagrindine pertvarkų priežastimi tapo įsimetęs pelėsis.

Kovos su korupcija fondo filmas peržiūrėtas daugiau nei 100 mln. kartų. Po to, kai per Rusiją pradėjo vilnyti protesto bangos, daug jų dalyvių atsidūrė už grotų, o dauguma Kovos su korupcija fondo darbuotojų gyvena namų arešto sąlygomis. Tokios situacijos fone dauguma apklaustų statybininkų ir inžinierių, dirbusių dvare, visai ne be priežasties panoro išlikti anonimais.

Du darbininkai, kurie savo akimis dvare matė pelėsį, BBC sakė, kad jis užsiveisė visame pastate, įskaitant kambarius ir rūsio patalpas.

„Tas pelėsis buvo visur. Koks pelėsis? O tas pats paprasčiausias pelėsis. Kažkur žalias, kažkur jau juodas. Jo tikrai buvo visur ir labai daug. Jis apėmė kone visą namą. Daugiausia – sienas ir lubas. Patys negalėjome patikėti savo akimis“, – pasakoja Stanislavas.

Anot Stanislavo, rūmuose apdaila atlikta sluoksniuojant. Tai reiškia, kad prie betoninės sienos, apdorotos tinku, buvo tvirtinamas metalinis karkasas, ant jo tvirtinamos gipso kartono plokštės, o ant jų – prabangi ir brangi apdaila. „Pelėsis buvo prasiskverbęs iki pat betono“, – paaiškina Stanislavas.

Jeigu Stanislavas matė pelėsį rūmų kambariuose, tai Igoris (vardas taip pat pakeistas), dar vienas buvęs apdailos darbus vykdžiusios bendrovės darbininkas, pasakoja, kad jam pelėsį maždaug 2017 metais rodė cokoliniame aukšte ir rūsyje. Kolegos jam pasakojo, kad pelėsis visame name. „Jau tada puse lūpų kalbėjo, kad teks viską plėšti“, – teigia jis.

O dar vienas kalbintas darbuotojas, dirbęs rūmuose iki 2018 metų, problemų dėl pelėsio neprisimena.

Kremliui artimas šaltinis, neturintis įgaliojimų kalbėtis su žiniasklaida, patvirtina, kad kompleksą okupavo pelėsis. „Jis buvo baigtas, imtas eksploatuoti, kelerius metus buvo eksploatuojamas, o tada užsiveisė pelėsio grybelis, atsirado tas nemalonus kvapas. Be to, tas grybelis žalingas plaučiams, jis pavojingas sveikatai“, – sako šaltinis, panoręs išlikti anonimu.

Anot šaltinio, paskutiniu metu V. Putinas savo dvare, esančiame Gelendžikso kaime Krasnodaro krašte, lankėsi tik dėl nuosavos ledo ritulio arenos.

„Meduza“ rašė, kad nukentėjo ir statulos: dėl agresyvios aplinkos jos nuo druskos ir drėgmės pasidengė kažkokiu žaliu sluoksniu. Žurnalistai nepatikslino, ar statulos buvo laikomos pastato viduje, ar lauke.

Statybininkai ir inžinieriai, dirbę rūmuose ir jo aplinkoje nuo 2005 iki 2021 metų, dvarą vadina „pagrindiniu namu“. Dauguma jų apgailestauja, kad tiek metų trukusių darbų „pagrindiniame name“ rezultatai nuėjo šuniui ant uodegos.

„Tiek žmonių sunkiai dirbo, išleista tiek pinigų, tiek medžiagų iššvaistyta. Mums už kiekvieną įbrėžimą kliūdavo – viskas pagaminta iš brangaus medžio, visi tie kambariai. Vis perspėdavo, vyrai, atsargiau. O paskui liepė viską plėšti, laužyti. Viskas į krūvas, o tada į šiukšlyną. Nieko neliko“, – prisimena Igoris.

Dekoro elementuose, anot Stanislavo, pelėsio pėdsakų nebuvo matyti. Išmontuotus gipso lipdinius, vertingus medžio ir akmens dirbinius dėjo į dėžės ir „išvežė nežinoma kryptimi“. Statybininkas netiki, kad visa tai galima dar kartą kur nors panaudoti: pirmiausia viskas buvo labai kruopščiai atitaikyta ir sugrąžinti medžiagas į buvusias vietas nerealu. Be to, yra rizika, kad pelėsis vėl sugrįš.

Kitas statybininkas patikslina, kad, jeigu tikėtume sklandžiusiais gandais, medžiagos „buvo užkastos Molokanovo įlankoje. Dar vienas statybininkas taip pat prisipažino girdėjęs, kad „visą brangų akmenį, nuluptą nuo sienų“, pakasę būtent ten.

Igoris ir Stanislavas BBC sakė, kad pastatas mažiausiai du kartus buvo dezinfekuotas antiseptinėmis medžiagomis nuo pelėsio – „buvo išpurkštos visos sienos“, buvo kalbama, kad procedūrą reikėtų pakartoti dar kartą.

Faktiškai šiuo metu dvaras perstatomas tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Jau buvo pakeistas stogas, langai ir išorinė danga, pasakoja net keli darbininkai, ten dirbę pastaraisiais metais. 2018 metais buvo išmontuota ir „vandens diskoteka“ – muzikinis fontanas, dekoruotas mozaika. Naujienų siužetuose jis buvo rodomas kaip betoninė nebaigta statyti struktūra.

Su BBC žurnalistais bendravę darbuotojai negalėjo tiksliai pasakyti, ar tai buvo padaryta dėl pelėsio, ar pasikeitus savininkų skoniui.

„Skubiai sukelti ant kojų“

Anksčiau „Meduza“ bendravo su statybose dirbusiais žmonėmis. Jie pasakojo, kad V. Putinas ten lankėsi mažiausiai keturis kartus, o dvaras iš tikrųjų dar didesnis, nei kad buvo kalbama Kovos su korupcija fondo filme.

Anot statybininkų, prieš kiekvieną Rusijos prezidento V. Putino vizitą dvare vykdavo intensyvūs pasirengimo darbai: komplekso eksploatacijos tarnybą galėjo pakelti kad ir vidury nakties ir pareikalauti perkloti veją, o tuo metu, kai po teritoriją vaikštinėdavo prezidentas, į ją nebūdavo leidžiami nei darbininkai, nei statybininkai. Štai kaip „Meduza“ aprašo, kas vyko dvare, belaukiant V. Putino vizito.

Kartą vieną 2014 metų pavasario naktį rezidencijos darbuotoją Michailą išbudino skambutis.

„Skubiai sukelti ant kojų visą eksploatacijos tarnybą! Po dviejų valandų pas mus atvyksta pirmasis asmuo!“ – įsakmiai ir nervingai jam į telefono ragelį kitame laido gale šaukė viršininkas.

Visa eksploatacijos tarnyba – beveik aštuoniasdešimt žmonių – pradėjo tą pačią sekundę, nesulaukę aušros, ruoštis prezidento vizitui, pokalbio su „Meduza“ metu prisimena Michailas.

„Ateinančias dvi paras mes visą alėją (vedančią prie pagrindinio namo) velniop išrausėme! Žinoma, dėl karščio žolė buvo kiek pageltusi, nors ir laistėme. Visą veją reikėjo perkloti, vyniojome ją į ritinius. Rovėme medžius. Paskui dvidešimt sunkvežimių atvežė naujos vejos – ją klojome, sodinome naujus medžius. Senus nurodė išvežti ir palikti Džanchoto miestelyje“, – pasakoja Michailas.

Požeminiame komplekse, esančiame po rezidencija, dar ne vienas aukštas. Jie kiaurai perveria visą Idokopo kyšulį, ant kurio ir stovi dvaras. Įrengti liftą čia kainavo nei daug, nei mažai – tris milijardus rublių.

„Iš pradžių galvojome lifto sistemą daryti iš metalo konstrukcijų – tai pagal kainą pats optimaliausias sprendimas. Bet mums paaiškino, kad „to daryti kategoriškai negalima“: pas mus pakrantės zona, pasienio režimas, siena su NATO valstybėmis narėmis, tad jokiu būdu negalima leisti tokių objektų – ne vien dėl vizualinių aspektų, bet ir dėl galimos žalos“, – „Meduza“ sakė vienas iš darbų vykdytojų.

Vadinamąją „vandens diskoteką“ statė bendrovės „Borond“ ir „Akvastroi“. Jos neretai vykdo prezidento aplinkos užsakymus. Tokį patį fontaną jie įrengė ir kitoje rezidencijos vietoje, dvaro teritorijoje Divnomorskoje gyvenvietėje. Šio dvaro šeimininkai dar nenustatyti, bet šį statinį kažkodėl vadina „Dimos vasarnamiu“, o pastatė jį Dmitrijaus Medvedevo prezidentavimo metais. Šiam fontanui reikėjo parengti šešiolika šviesos ir muzikos kompozicijų – bendrovės darbuotojai jas vadina partitūromis.

Grojaraštyje argentinietiškos ir braziliškos kompozicijos, prancūziški šansonai, ZAZ, Vanessa May, Enya, kelios Kylie Minogue dainos ir netgi vienas kūrinys iš filmo „Matrica“.

Vieno iš buvusių rezidencijos vadovų Ivano Serditovo karjera tiesiogiai susijusi su prezidento šeima, pavyko išsiaiškinti „Meduzos“ žurnalistams. Prieš tapdamas V. Putino dvaro prižiūrėtoju, I. Serditovas talkino buvusiai V. Putino žmonai Liudmilai: remiantis turimais duomenimis, nuo 2007 iki 2008 metų jaunas juristas vadovavo bendrovei „Stroimetal“, užrašytai Olgai Comajevai, buvusios pirmosios Rusijos ponios seseriai.

Už statybas V. Putino dvare atsakinga Rusijos federalinė saugumo tarnyba, „Meduzai“ patvirtino net keturi pašnekovai. Būtent šios specialiosios tarnybos darbuotojai ir užtikrina discipliną objekte, retų vizitų metu lydi kiekvieną prezidento žingsnį ir perduoda administracijai užsakovo pageidavimus.

Tik patvirtino A. Navalno teiginius

„Mash“ paviešintą vaizdo siužetą su plikomis dvaro sienomis daugelis palaikė bandymu paneigti Kovos su korupcija fondo tyrime nuskambėjusius teiginius, kad dvaras išsiskiria prabangiu interjeru, o jo faktinis savininkas yra V. Putinas.

Sausio 29 d. vakare naujienų portalas „The Insider“ pranešė apie rastus įrodymus, kad vyriausiasis „Mash“ redaktorius M. Iksanovas palaiko ryšius su Rusijos valdžia.

Remiantis „The Insider“ duomenimis, gautais nutekėjus informacijai iš praėjusiais metais per karantiną Maskvoje išduotų elektroninių leidimų duomenų bazės, M. Iksanovas gavo Prezidento administracijos leidimą judėti Maskvos teritorijoje.

Be to, jis gyvena gatvėje Triochgornij val stovinčiame name, kuris priklauso Rusijos prezidento reikalų valdybai.

Tame pačiame name gyvena Rusijos Valstybės Dūmos vicepirmininkas Aleksejus Gordejevas, buvusio Prezidento administracijos vadovo Sergejaus Ivanovo šeima ir ministro pirmininko Michailo Mišustino sūnūs. 138 kvadratinių metrų ploto buto, kuriame gyvena M. Iksanovas, savininkas yra jo tėvas Tachiras Iksanovas. Anksčiau jis užėmė Didžiojo teatro direktoriaus postą.

M. Iksanovas neatsiliepė į „The Insider“ darbuotojų telefono skambučius. Žinutę su klausimu, ar anksčiau dirbo Prezidento administracijoje, „Mash“ vyr. redaktorius perskaitė, bet į ją atsakyti nesiteikė.

Vaizdo siužetų-paneigimų autoriai taip pat ignoravo dvaro nuotraukas, pasirodžiusias internete maždaug prieš 10-imt metų. Jose užfiksuotas ištaigingas pastato interjeras.

Sausio 29 d. Kovos su korupcija fondo Tyrimų skyriaus vadovė Marija Pevčich tviteryje pakomentavo vaizdo įrašą, kurį „Mash“ nufilmavo „Gelendžike esančiame dvare“.

„Mash“ patvirtino tai, ką mes rašėme apie remontą ir pelėsį. Ačiū, bet ir taip žinojome“, – parašė ji.

„Mash“ vaizdo klipo autoriaus teigimu, leidimas lankytis ir filmuoti objekte buvo gautas padedant „palydovui – Techninės priežiūros tarnybos atstovui. Minėtoji tarnyba jau šešerius metus stebi dvaro statybas“. Turėdama omenyje paskelbtą vaizdo įrašą, M. Pevčich parašė, kad jaučia „gailestį ir pasišlykštėjimą“.