Pranešama, kad Lisabonoje į krantą išsilaipinę jūreiviai užpuolė vieną taksi vairuotoją, jį sumušė ir atėmė mobilųjį telefoną. Vairuotojas buvo hospitalizuotas, bet sugebėjo apibūdinti policininkams užpuolikus, tad netrukus jūrininkai buvo suimti. Šiuo metu jų likimą sprendžią sostinės teismas. Posėdžiuose taip pat dalyvauja JAV ambasados Portugalijoje ir Portugalijos karinio laivyno atstovai bei advokatas. Lėktuvnešis „USS Harry S. Truman“, nuplaukęs į Lisaboną šeštadienį, po didelio masto NATO mokymų „Trident Juncture 2018, artimiausiu metu turi palikti Portugaliją. Šis karo laivas su maždaug 5 tūkst. žmonių įgula atplaukė šalyje minint Pirmojo pasaulinio karo pabaigos metines. Buvo planuojama, kad įgulos nariai susipažins su lankytinomis miesto vietomis ir dalyvaus įvairiuose kultūros renginiuose. „USS Harry S. Truman“ spalio 19-ąją tapo pirmuoju per beveik tris dešimtmečius JAV atominiu lėktuvnešiu, kirtusiu Šiaurės poliaratį ir įplaukusiu į Arkties regioną. Vėliausias toks žygis įvyko 1991 metų rugpjūtį.

