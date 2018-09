NHS 6 val. Lietuvos laiku paskelbtame pranešime nurodė, kad „Florence“ centras tuo metu buvo apytikriai 1 100 km atstumu į pietryčius nuo Bermudos. Vėjo greitis siekė 144 kilometrų per valandą, taigi, pagal penkiabalę Saffiro-Simpsono skalę audra vertinama kaip 1-osios kategorijos uraganas. NHC įspėjo, kad „Florence“ gali „iki pirmadienio vakaro greitai sustiprėti iki didelio uragano ir visą antradienį veikiausiai bus itin pavojingas didelis uraganas“. Audra šiuo metu juda vakarų kryptimi apie 11 kilometrų per valandą greičiu. Prognozuojama, kad ji paveiks didelę dalį JAV Rytų pakrantės – teritoriją nuo šiaurinės Floridos iki Naujojo Džersio. Jei uragano trajektorija nepasikeis, pagrindinis smūgis teks Šiaurės ir Pietų Karolinoms bei Virdžinijai. Visose trijose valstijose iš anksto paskelbta nepaprastoji padėtis. Virdžinijos gubernatoriaus Ralpho Northhamo biuras apibūdino „Florence“ kaip „svarbiausiu per pastaruosius dešimtmečius su uraganu susijusį įvykį“ šioje valstijoje ir perspėjo apie tikėtinus „katastrofiškus potvynius, galingus vėjus ir galimus elektros tiekimo sutrikimus plačioje teritorijoje“. „Didžiausią pavojų gyvybei uraganai kelia ne dėl savo smarkaus vėjo – pražūtingiausias šių audrų padarinys yra potvyniai“, – pabrėžė gubernatoriaus biuras. Tuo metu JAV karinis laivynas įsakė didelėje bazėje Virdžinijoje esantiems laivams išplaukti į vandenyną, nes „prognozuojami niokojantys vėjai ir kylantis jūros potvynis yra pernelyg smarkūs, kad laivai galėtų likti uoste“. Dar du uraganai Kaip pranešė Šiaurės Karolinos gubernatoriaus Roy Cooperio biuras, „Florence“ poveikis jau juntamas palei valstijos pakrantę, o dėl didelio vandenyno bangavimo formuojasi gyvybei pavojų keliančios grįžtamosios srovės ir mūša. „Visiems esantiems Šiaurės Karolinoje būtina atidžiai stebėti „Florence“ ir jau dabar pradėti ruoštis vėliau šią savaitę pasireiškiantiems padariniams“, – sakė R. Cooperis. Audra „yra pernelyg galinga ir neprognozuojama, kad rizikuotume“, Pietų Karolinoje skelbdamas nepaprastąja padėtį nurodė gubernatorius Henry McMasteris. Siaučiant „Florence“ kilusios didelės bangos gali pasiekti teritoriją nuo šiaurės Karibų iki Kanados pajūrio provincijų pietinių krantų. Per Atlanto uraganų sezono tašką statistinę kulminaciją „Florence“ iš rytų ir vakarų seka dar du uraganai – „Helene“ ir „Issac“. Anot NHC, šiuo metu į pietryčius nuo Žaliojo Kyšulio salų slenkančio „Helene“ vėjo greitis siekia 136 kilometrų per valandą. Prognozuojama, kad iki savaitės vidurio uraganas pradės slinkti į šiaurės vakarus, o vėliau – šiaurės kryptimi, į Atlanto vidurį. Tuo tarpu „Issac“, vėlai sekmadienį tapęs penktuoju dabartinio sezono uraganu, juda į vakarus, Karibų link. 6 val. Lietuvos laiku „Issac“, kurio vėjo greitis siekia 120 kilometrų per valandą, buvo apytiksliai už 2 100 km į rytus nuo Priešvėjinių salų. Šis regionas dar neatsigavęs po pernykščio galingo uragano „Maria“. Prognozuojama, kad artimiausiomis dienomis „Issac“ dar padidės sustiprės, bet iki savaitės vidurio, kai audra priartės prie Karibų, ji jau nebebus tokia galinga. Manoma, kad mažiausiai 3 057 žmones, daugiausiai Puerto Rike, pražudęs „Maria“ pagal padarytą žalą yra trečias atogrąžų ciklonas per visą meteorologinių stebėjimo istoriją.











