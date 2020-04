Linas Kojala. #49PandemijosDiena: Ispanijoje prasidės „nulinis etapas“

Štai kokie jo pastebėjimai trečiadienį:

JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as susilaukė viešos kritikos po to, kai apsilankė Mayo klinikoje be veido kaukės. Nors Minesotoje įsikūrusi klinika laikosi veido kaukių dėvėjimo taisyklės ir prašė viceprezidento į tai atsižvelgti, Pence'as esą to nepadarė. Vėliau jis tikino, jog niekam nekelia pavojaus, mat jam reguliariai atliekamas COVID-19 testas. (Fox News)

Vilniaus sprendimas leisti kavinėms ir restoranams išnaudoti viešąsias erdves lauke sulaukė didelio globalaus susidomėjimo: apie tai rašo Washington Post, The Guardian, CNN, Euronews, The Daily Beast ir kt.

Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad nuo gegužės 4 d. duris atvers prekybos centrai, viešbučiai, taip pat dalis kultūros įstaigų. Nuo gegužės 6 d. taip pat veiks vaikų darželiai. COVID-19 Lenkijoje nusinešė 606 gyvybes. (Politico)

Oksfordo universiteto COVID-19 vakcina jau testuojama su žmonėmis. Mokslininkai mano, kad optimistiniu atveju vakcina gali būti prieinama plačiam naudojimui jau rugsėjo mėnesį. (CBS)

Apie 300 darbuotojų, daugiausiai iš Rumunijos, dirbusių mėsos apdorojimo įmonėje Vokietijoje, užsikrėtė COVID-19 virusu. Rumunijos diplomatų duomenimis, jie nebuvo sezoniniai darbuotojai. (Straits Times)

Ispanija pradeda laipsnišką karantino švelninimą. Nuo gegužės 4 d. prasidės vadinamasis "nulinis etapas", kurio metu suaugę asmenys galės lauke sportuoti, profesionalūs atletai lauke taip pat galės treniruotis po vieną, duris atvers dalis verslų. Vėliau, "pirmame etape", suaugę asmenys galės lankytis lauko kavinėse bei keliauti savo regiono ribose. Dar vėliau bus atidaroma dalis mokyklų, planuojama leisti kultūrinius renginius (iki 400 asm.). Kino teatrai taip pat galės veikti, tačiau privalės užpildyti tik trečdalį salės. (Politico)

Veido kaukės Europos parlamente bus privalomos. Be to, darbuotojams, prieš įeinant į įstaigos pastatus, bus matuojama temperatūra. (Politico)

Prancūzijos aukščiausios futbolo lygos - Ligue 1 ir Ligue 2 - nusprendė, kad šis sezonas nebebus pratęsiamas. Taip nutarta po to, kai šalies vyriausybė uždraudė sporto renginius - net ir be žiūrovų - iki rugsėjo. Anksčiau planuota, kad futbolo pirmenybės galėtų būti atnaujintos birželio viduryje. Kol kas neaišku, ar turnyro lentelės lyderis PSG klubas gaus čempiono titulą; be to, neaišku, ar klubai, užėmę paskutines vietas, iškris į žemesnę lygą. (BBC)

Ekspertai neatmeta galimybės, kad JAV naftos sandorių, kurie turi būti faktiškai įgyvendinti birželį, kainos artėjant pirmajam vasaros mėnesiui ir vėl kris žemiau 0 dolerių ribos. Pardavimai sandoriams, kurie turi būti įgyvendinti gegužę, vienu metu rinkoje buvo smukę iki neigiamos 40 dolerių kainos. Tą sąlygoja faktas, jog sumažėjus naftos paklausai pirkėjai fiziškai neturėjo, kur įsigytą naftą laikyti, o jos saugojimo kaštai ženkliai išaugo. (FT)

Didžiausias Europos automobilių tiekėjas Bosch prognozuoja, kad automobilių rinkai pandemija padarys daug daugiau žalos, nei globali recesija prieš dešimtmetį. Vokietijos įmonės duomenimis, automobilių produkcija 2020 metais gali smukti 20 proc. (FT)

Prancūzijos vyriausybė griežtina sąlygas užsienio (ne ES) investuotojams, norintiems įsigyti įmones strateginės reikšmės sektoriuose. Papildomi reikalavimai nuo šiol galios įsigyjant bent 10 proc. Prancūzijos įmonių akcijų, nors iki šiol riba buvo 25 proc. Taip norima apsaugoti problemų turinčias įmones nuo užsienio investuotojų perėmimo. Neabejojama, kad šie sprendimai nukreipti siekiant apriboti galimą Kinijos įtakos augimą. (FT)

Europos Parlamento nariams keliant klausimą dėl to, ar Kinijos spaudimas nelėmė ES ekspertų dokumento apie iš Kinijos sklindančią dezinformaciją švelninimo, ES pareigūnai tikina, jog Financial Times, New York Times ir Politico pranešimai apie situaciją nebuvo tikslūs. Anot Europos Komisijos atstovų, antradienį į viešumą nutekėjęs "griežtesnis" dokumentas ir penktadienį paviešintas oficialus "švelnesnis" dokumentas buvo visiškai skirtingi - pirmasis skirtas vidaus instituciniam naudojimui ir nesusietas su antruoju, kuris buvo rengtas atskirai. (nltimes.nl)

Prestižiniai Oskaro apdovanojimai galės būti teikiami ir filmams, kurie buvo išleisti virtualiuose platformose. Tiesa, pretenduoti galės tik filmai, kurie buvo planuoti rodyti kino teatruose, tačiau negalėjo to padaryti dėl kilusios pandemijos. (The Verge)

🇯🇵Japonijos medikų asociacijos prezidentas Dr Yoshitake Yokokura neatmeta galimybės, kad į kitus metus perkeltos Tokijo Olimpinės žaidynės apskritai neįvyks. Jo manymu, olimpiada įmanoma tik tokiu atveju, jei iki tol bus atrasta efektyvi vakcina. Jei žaidynės neįvyktų, tai būtų tik ketvirtas kartas istorijoje, kuomet jos atšaukiamos. Pirmus tris kartus tą sąlygojo pasauliniai karai. (Sky News)