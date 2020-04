Linas Kojala. #47PandemijosDiena: Latvijos sėkmės istorija

Štai kokie jo pastebėjimai pirmadienį:

Financial Times atlikta analizė rodo, kad COVID-19 aukų skaičius gali būti daug didesnis, nei oficialiai skaičiuojama. Tą rodo 2020 m. bendro mirčių skaičiaus atskirose valstybėse lyginimas su vidutiniais skaičiais 2015-2019 m. laikotarpiu. Pastebima, kad šiemet mirčių skaičius lyginamose šalyse yra 50 proc. didesnis, nei ankstesniais metais - ir vien oficialūs COVID-19 skaičiai šio skirtumo nekompensuoja. Kai kur augimas labai žymus (pvz., Belgijoje - 60 proc., Italijoje - 90 proc., Švedijoje - 18 proc.). Tiesa, aukų skaičius galimai auga ne tik dėl viruso tiesioginių pasekmių, bet ir dėl kitų sveikatos problemų, kurios atsiranda karantino metu (neatliekama diagnostika, operacijos ir pan.) (FT)

Britų dienraštis The Telegraph išskyrė Latviją kaip sėkmės kovoje su pandemija pavyzdį. Šioje šalyje karantino metu prekybos centrai nedirbo tik savaitgaliais, atidaryti liko sodo centrai, statybos prekių parduotuvės, optikos. Nepaisant to, nustatyti tik kiek daugiau nei 800 užsikrėtę bei patvirtinta 12 aukų. Anot šalies vyriausybės vadovo Krisjanio Karins, valstybė nebuvo tinkamai pasiruošusi, bet priėmė greitus sprendimus matydama blogą kitų šalių situaciją. Latvijoje ekstremali padėtis paskelbta kovo 13 d., tuo pat metu uždrausti visi dideli renginiai. (The Telegraph)

Nesiliaujant gandams apie Šiaurės Korėjos diktatoriaus Kim Jong uno sveikatos būklę, JAV suintensyvina žvalgybinių lėktuvių skrydžius virš Korėjos pusiasalio. Keli tokie skrydžiai buvo užfiksuoti viešuose šaltiniuose - manoma, jog JAV skrydžius leido būti identifikuotiems tikslingai, siekiant sukurti papildomą spaudimą Šiaurės Korėjai. Kim Jong unas nėra matomas viešumoje jau daugiau nei dvi savaites. Anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, tikra situacija yra neaiški. Pranešimai apie diktatoriaus sveikatą varijuoja nuo preventyvaus atsitraukimo į pajūrį siekiant apsisaugoti nuo COVID-19 bei vegetacinės būklės ar net mirties. (Vice) Pietų Korėjos atstovai šiandien tikina, kad nėra jokių požymių, kad Kim Jong Unui būtų nutikę kas rimto. (CNN)

Jungtinės Karalystės vyriausybė ragins asmenis, kuriems dėl karantino taikomos pravaikštos, susirasti antrą darbą. Pavyzdžiui, padėti nuimti vaisių ir daržovių derlių, kuriam dėl darbo jėgos stygiaus gresia pūvimas. (Independent)

Mobilizuojant visas jėgas kovai su pandemija, Jungtinėje Karalystėje buvo atidėtos bent 2 mln. ne pirmo būtinumo operacijų. Ilgainiui dėl trikdžių sveikatos apsaugos sistemai gali tekti papildomai surasti 3 mlrd. svaro sterlingų bei apie 20 tūkst. gydytojų bei slaugių. (The Guardian)

Donaldas Trumpas neberengs kasdienių spaudos konferencijų, skirtų pandemijos suvaldymui aptarti. Prezidentas teigia, kad žiniasklaida užduodavo priešiškus klausimus ir skelbdavo neteisingą informaciją. Ketvirtadienį Trumpas susilaukė didelės kritikos dėl svarstymų, kad kai kurie buitinės chemijos preparatai galėtų būti vartojami "iš vidaus". Vėliau prezidentas teigė, kad tai tebuvo sarkazmas ir provokacija. (FT)

Trumpo veiksmus pandemijos kontekste pozityviai vertina 46 proc. amerikiečių, kritiškai - 50,4 proc. (FiveThirtyEight) Bet tik 23 proc. laiko prezidentą patikimu informacijos apie COVID-19 šaltiniu (valstijos ar vietos valdžios pareigūnais pasitiki 52 proc.), rodo Čikagos universiteto tyrimas (APNORC).

Atsitiktiniu būdu tyrimams atrenkant Niujorko valstijos gyventojus nustatyta, kad net 1 iš 7 ištirtųjų turėjo COVID-19 antikūnų. Tai veikiausiai reiškia, kad jie vienu ar kitu metu persirgo besimptome viruso forma. Tirti buvo asmenys, kurie lankėsi viešose vietose, tad pripažįstama, jog griežtai besilaikantieji karantino gali būti persirengę mažesniu mastu. Kol kas nėra aišku, ar antikūnų turėjimas reiškia, jog nėra galimybės COVID-19 susirgti antrąkart. (LiveScience)

Skaičiuojama, kad interneto vartojimas JAV ir didžiosiose Europos šalyse pastaruoju metu išaugo vidutiniškai 20 proc. (vertinant unikalių puslapių peržiūrų skaičių). (FT)

Savaitgalį Švedijoje uždaryti penki barai, kurie nesilaikė pandemijos atsargumo reikalavimų. Daugiausiai tą sąlygojo tai, kad baruose vienu metu buvo gerokai per daug žmonių. Pažymėtina, kad karantino metu Švedijos vyriausybė barų ir restoranų neuždarė, bet įpareigojo laikytis papildomų reikalavimų. (Politico)

Jungtinės Tautos įspėja, kad dėl pandemijos ir jos ekonominių pasekmių 29 mln. Pietų Amerikos ir Karibų jūros regiono gyventojų gali atsidurti žemiau skurdo ribos. Tą sąlygoja faktas, kad dar prieš pandemiją šie regionai sprendė ilgalaikes ekonomines bėdas. (FT)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po karantino pažadėjo surengti oficialų vizitą Ukrainoje. Prancūzija yra viena iš Normandijos ketverto šalių, siekiančių rasti sprendimą dėl Donbaso karo suvaldymo. (Pravda Ukraine)