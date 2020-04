Linas Kojala. #39PandemijosDiena: ispanų vaikai galės išeiti į lauką, o Rusijoje – naujų užsikrėtimo atvejų rekordas

Įžvalgos, kuriomis jis pasidalino sekmadienį:

Paveikslėlis. Įvairiose JAV valstijose – Kentukyje, Merilande, Mičigane, Teksase ir kitur – šeštadienį vyko protestai prieš griežtas karantino priemones. Daugelis protestuotojų teigė, jog nori sugrįžti į darbus, bei reikalavo apginti jų konstitucines teises, o tuo pačiu išreiškė paramą Donaldui Trumpui. Šis savo ruožtu Twitter socialiniame tinkle reikalavo „išvaduoti“ Mičiganą, Minseotą, Virdžiniją – valstijas, kurias kontroliuoja Demokratų partijos gubernatoriai. Būtent valstijų vietos valdžia yra atsakinga už sprendimų dėl karantino priemonių taikymą ir įgyvendinimą. Šalyje, kurioje per pastarąjį mėnesį net 22 milijonai žmonių kreipėsi valstybės pagalbos dėl prarasto darbo, nesiliauja ginčai, kokios priemonės pandemijos akivaizdoje yra tinkamiausios. Kritikai įspėja, jog ankstyvas karantino švelninimas gali iššaukti antrą pandemijos bangą, tačiau jiems atkertama, kad suvaržymai atneš daugybę kitų kaštų (ekonominį nuosmukį, psichologines problemas ir pan.). (Fox News)

Donaldas Trumpas teigia, kad Kinija turės prisiimti atsakomybę dėl pandemijos, jei suvokdama grėsmės mastą jį slėpė nuo pasaulio. „Tai galėjo būti sustabdyta Kinijoje, o dabar visas pasaulis kenčia. Jei tai buvo klaida, tuomet tai yra klaida. Bet jei jie žinodami nedarė deramų veiksmų, tuomet, žinoma, turi būti to pasekmės. Yra didelis skirtumas tarp klaidos, kuri virto chaosu, ir tyčinio veiksmo.“ Prezidentas nedetalizavo, ką tai galėtų reikšti. Be to, jis išreiškė skepsį, ar galima kliautis Kinijos bei Irano duomenimis apie pandemijos aukas. (The Guardian)

Uhano miesto Virologijos instituto laboratorija neigia JAV žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, kad virusas galėjo atsirasti šioje vietoje. Laboratorijos direktoriaus pavaduotojas Yanas Zhimingas teigė, kad tokie pranešimai yra „sąmokslo teorijos“, siekiančios suklaidinti žmones. JAV žvalgybos institucijos tęsia tyrimą dėl viruso kilmės, tačiau atmeta svarstymus, kad jis galėjo būti sukurtas tikslingai. Visgi manoma, kad laboratorijos darbuotojas galėjo užsikrėsti netyčia, nes nuogąstavimų dėl jos veiklos saugumo netrūko ir anksčiau. (NBC News)

Populiariausio Vokietijos bulvarinio dienraščio BILD vyr. redaktorius Julianas Reicheltas griežtai kritikuoja Kinijos lyderį Xi Jingpingą. Tekste, pavadintame „Jūs keliate grėsmę pasauliui“, Reichtelis teigė, kad Kinijos lyderio valdžia kliaujasi piliečių sekimu ir „uždaro visas kritiškas žiniasklaidos priemones, bet ne prekystalius, ant kurių parduodama šikšnosparnių sriuba“; teigė, kad Xi Jingpingas tildė savo šalies mokslininkus, prabilusius apie viruso grėsmę, nes „buvote pernelyg išdidus ir nacionalistiškas, kad sakytumėte tiesą, kuri sukeltų nacionalinę gėdą“; klausė, kodėl Kinijos laboratorijos nėra tokios saugios, „kaip kalėjimai politiniams kaliniams“. Kiek anksčiau BILD skelbė, kad Kinija turėtų kompensuoti Vokietijai ekonominius pandemijos kaštus, o Kinijos ambasada atsikirto, jog tokie pranešimai kursto ksenofobiją. (BILD, DW)

Pagal oro taršos lygį Kijevas vėl pirmauja visame pasaulyje, lenkdamas Kinijos Šenjangą, Indonezijos Džakartą ir Kinijos Pekiną. Aplink Ukrainos sostinę nesiliauja miškų gaisrai; šalies vidaus reikalų ministerija neatmeta galimybės, kad ši nelaimė yra „suplanuota diversija“, kuria siekama destabilizuoti situaciją, sukelti isteriją ir chaosą. Esą tokios operacijos planavime galėjo būti netgi atsižvelgiama į vėjo kryptį, kad būtų padaroma daugiau žalos. (Ukraine Pravda)

Virtualus koncertas, kuriame iš namų savo dainomis dalijosi tokie atlikėjai kaip Billie Eilish, Eltonas Johnas, Jennifer Lopez, Celine Dion, Paulas McCartney, surinko apie 130 mln. dolerių, kurie bus skiriami organizacijoms, kovojančioms su pandemija. (BBC)

Vienkartinių pirštinių, pagamintų iš latekso ar nitrilo, devėjimas nėra efektyvi apsaugos nuo viruso priemonė. Anot Vokietijos infekcijų eksperto Dr. Joergo Janne Vehreschildo, tokios pirštinės nėra 100 proc. nepralaidžios, be to, viruso dalelės gali likti ant jų pačių. Svarbiausia, anot specialisto, viešose vietose vengti rankomis liesti nosį, burną, akis. Grįžus namo, būtina atidžiai nusiplauti ir dezinfekuoti rankas. (Daily Sabah)

Po COVID-19 sveikstantis Borisas Johnsonas pradeda aktyviai įsitraukti į vyriausybės veiklą. Penktadienį jį aplankė kiti kabineto nariai – teigiama, jog tai buvo pirmas kartas, kuomet Johnsonas bendravo su jį laikinai pavadavusiu Dominicu Raabu. (Politico)

Jungtinės Karalystės karalienė Elžbieta II antradienį švęs 94-ąjį gimtadienį, tačiau paprašė, jog ginklų salvės jos garbei būtų atšauktos. To nebus pirmą kartą per 68 metus. (Politico)

Nuo kovo 14 dienos namuose laiką leidžiantiems vaikams bus leidžiama dar šį mėnesį išeiti į lauką, teigia Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas. (Politico)

Pietų Korėjoje per parą užfiksuoti tik aštuoni nauji užsikrėtimo atvejai – skaičius pirmą kartą yra vienženklis nuo vasari vidurio. Šalies vadovas Moon Jae-inas teigia, kad Pietų Korėjos pasiekimas įkvepia pasauliui vilties, jog virusą suvaldyti pavyks. Ši šalis kurį laiką turėjo didžiausią atvejų skaičių Azijoje po Kinijos. (Al Jazeera)

Apie 100 tūkst. Bangladešo gyventojų ignoravo karantino suvaržymus ir dalyvavo islamistų partijos vieno lyderių Maulana Jubayer Ahmed Ansari laidotuvėse. Šalies policijos vadovai suspendavo dalį regiono, kuriame vyko laidotuvės, vadovaujančių pareigūnų dėl nesuvaldytos situacijos. (New York Times)

Vladimiras Putinas, sveikindamas Rusijos gyventojų su ortodoksų Velykomis, teigė, kad „visos šalies institucijos dirba tvarkingai ir atsakingai, todėl situacija yra suvaldoma“. Balandžio 18 d. pasiektas dar vienas naujų užsikrėtimo atvejų Rusijoje rekordas – beveik 5 tūkst. Per parą taip pat užfiksuota 40 aukų (iš viso – 313). (Kommersant)

Aleksandras Lukašenka toliau atsikirtinėja: „Visi matote, koks spaudimas šiandien tenka Baltarusijai ir ypač jos prezidentui. Turbūt tik tingus šuo neloja iš po tvoros mano pusėn. Visada sakau: palaukime, neskubėkime. Ateis laikas, ir įvertinsime visus tuos reikalavimus įvesti komendanto valandą, karantiną, uždaryti jus visus namuose, kad niekur nekištumėte nosies. Mes pasirinkome savo kelią, sunkų kelią. Kontroliuojame viską, kiek įmanoma, ypatingai patekimus į valstybę. Kontroliuojame žmones, ir jei nors vieną aptinkame užsikrėtusį, izoliuojame jį ir kitus, su kuriais buvo kontaktuota. <...> Mūsų sveikatos sistema nesubyrėjo.“ (Belarus 1, Pravda Ukraine)

Donbase nesiliauja karo veiksmai - šeštadienį buvo sužeisti trys Ukrainos kariai. (Ukraine Pravda)

Nuo COVID-19 mirė Nigerijos prezidento Muhammadu Buhari kabineto vadovas ir faktinis vyriausybės lyderis Abba Kyari. Tikslus jo amžius nežinomas, bet manoma, kad buvo įkopęs į aštuntą dešimtmetį. Kovo mėnesį jis buvo išvykęs į Vokietiją. Nors Nigerijoje taikomos karantino priemonės, baiminamasi, kad 200 mln. gyventojų valstybė yra labai pažeidžiama dėl silpnos sveikatos apsaugos sistemos ir didelio gyventojų tankio. (France 24)