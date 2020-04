Linas Kojala. #37PandemijosDiena: Sakartvelas uždraudė naudotis automobiliais

Štai kokie jo pastebėjimai penktadienį:

Ukrainos sostinę Kijevą padengęs smogas, susidaręs dėl degančių miškų. Valdžia neneigia, kad dalis smogo atnešta nuo Černobylio zonos, taigi, potencialiai yra radioaktyvus, bet radiacinis lygis, pasak pareigūnų, nėra padidėjęs. Piliečiai raginami likti namuose, neatsidaryti langų, drėkinti patalpų orą, gerti daug vandens. (segodnya.ua)

Jungtinės Karalystės sprendimas už 20 milijonų JAV dolerių įsigyti du milijonus namų naudojimui pritaikytų COVID-19 testų nepasiteisino - jie neveikia. Iš anksto buvo žinoma, kad pirkimas rizikingas: dvi Kinijos kompanijos siūlė technologiškai neįrodytą produktą, reikalaudamos pinigus sumokėti iš anksto. Vyriausybė nusprendė rizikuoti, siekdama kuo labiau išplėsti testuojamų piliečių skaičių. Visgi šiais testais naudojamasi nebus. (New York Times)

Linas Kojala © DELFI / Josvydas Elinskas

Uhano miesto valdžia padidino COVID-19 aukų skaičių apie 50 proc. – iki 3869. Teigiama, kad pirmieji skaičiai nebuvo tikslūs dėl smarkiai išaugusių apkrovų medicinos įstaigoms. (AP)

Per pirmąjį 2020 metų ketvirtį Kinijos ekonomika susitraukė 6,8 proc. Oficialiai tai yra pirmas ekonomikos lėtėjimas per daugiau nei 40 metų - visą šį laiką Kinija kryptingai augo. Tiesa, Kinijos valdžia tikina, jog tai tėra trumpalaikis sukrėtimas ir tikisi per artimiausius dvejus metus išlaikyti bent 5 proc. augimą. (FT)

Donaldo Trumpo administracija palieka sprendimus dėl karantino priemonių varžymo švelninimo atskirų valstijų lygmens sprendimams. Baltieji rūmai rekomenduoja, kad tai turėtų būti daroma tik įsitikinus, jog patvirtintų viruso atvejų skaičius kryptingai mažėja 14 dienų - arba yra mažiau pozityvių testų santykyje su visu atliekamų testų skaičiumi. Švelninimai turėtų vykti trimis etapais. Kol kas ribojimai kelionėms į ir iš JAV išlieka. (FT)

Aidaho valstijos ūkis nemokamai išdalins apie 2 mln. bulvių. Jas galės pasiimti tie, kurie atvyks pirmieji - pastebima, kad atvykstančiųjų netrūksta, o viena moteris pasiryžo keliauti atsiimti bulvių net 19 valandų. Didžioji dalis produkcijos normaliomis sąlygomis yra parduodama parduotuvėms arba restoranams, tačiau dabar paklausa yra ženkliai kritusi, todėl derlius greitai taps netinkamas naudoti. (CNN)

Europos automobilių rinka patiria didelių problemų - kovą naujų automobilių užregistruota net 55 proc. mažiau (567 tūkst. vnt.); tai didesnis kritimas nei 2008-2009 metų recesijos metu (tiesa, tuomet automobilių pardavimai mažėjo net kelerius metus). Daugiausiai krito rinka Italijoje (85 proc.), Prancūzijoje (72 proc.), Ispanijoje (69 proc.). Kiek vėliau karantiną įvedusioje Vokietijoje smukimas siekė 38 proc. Tarp labiausiai paveiktų kompanijų - Fiat Chrysler (77 proc.), PSA Peugeot Citroën (68 proc.), Renault (64 proc.). Automobilių pramonės pajamos sąlygoja apie 7 proc. ES BVP. (AP)

Sakartvelas uždraudė naudojimasi automobiliais ir kitomis privačiomis transporto priemonėmis nuo balandžio 17 iki 21 d. Logistikos įmonės transporto priemonėmis naudotis galės. Tokiais žingsniais siekiama riboti gyventojų judėjimą ir stabdyti viruso plitimą. Pažymėtina, kad valstybėje jau galioja komendato valanda, kuri tęsiasi nuo 21 val. vakaro iki 6 val. ryto. Šiuo metu Sakartvele oficialiai skelbiama apie 348 COVID-19 atvejus ir tris mirtis. (RFERL)

Socialinio atstumo laikymasis ir veido kaukių dėvėjimas taps norma ilgiems mėnesiams, teigia Vokietijos Sveikatos apsaugos ministras Jensas Spahnas. (Politico)

Lenkija pradeda švelninti karantiną nuo balandžio 20 d. Pirmajame etape bus atveriami parkai ir panašios erdvės, daugiau pirkėjų bus įleidžiama į prekybos centrus, taip pat bažnyčias. Tiesa, gyventojai toliau turės dėvėti veido kaukes bei laikytis atstumo. Tolesnės priemonių švelninimo datos kol kas neskelbiamos. (Politico)

Stokholmo futbolo federacijai paskelbus, kad nuo balandžio 17 dienos vėl bus rengiamos mėgėjų, veteranų bei vaikų futbolo rungtynės, tai sukėlė Ministro pirmininko Stefano Lofveno kritiką. Jis tokius žingsnius pavadino "neatsakingais" ir "nereikalingais", nes sostinėje užsikrėtimų lygis vis dar aukštas. Aukščiausio lygio futbolo lygos lieka suspenduotos. (Politico)

Italijos vyskupų konfederacija prašo vyriausybės leisti rengti mišių, vedybų, krikšto, laidotuvių apeigas, laikantis deramo socialinio atstumo. Esami apribojimai galioja iki gegužės 3 d. (Ansa)

Aeroflot sustabdė tarptautinių skrydžių bilietų pardavimą iki liepos pabaigos. Rusijos valdžia kol kas neskelbia, kada gali būti atšaukti tarptautinių kelionių draudimai. (Kommersant)

Prancūzijos Aix-Marseille universiteto mokslininkų atliktas tyrimas leidžia manyti, kad COVID-19 virusas visiškai žūva po bent penkiolikos minučių 92° C temperatūroje. Ilgesnis laikas žemesnėje temperatūroje buvo mažiau efektyvus, nors daugelyje laboratorijų, atliekant tyrimus, kol kas kliaujamasi maždaug 60° C temperatūra. Ši studija kol kas nėra recenzuota ir išspausdinta moksliniame žurnale. (Newsweek)

Dėl užsitęsusio karantino ir uždarytų mokyklų Vokietijos Bundestago pirmininkas Wolfgangas Schäuble siūlo svarstyti vasaros atostogų trumpinimą. Tai esą palengvintų ir naštą tėvams, kurių finansinė situacija yra pablogėjusi. Vokietijos mokytojų sąjunga tam paramos nereiškia ir teigia, kad reikia svarstyti apie sistemines priemones, o ne atskiras detales. (Die Welt)

Asmenys, turintys alergiją žiedadulkėms, nėra padidintos rizikos grupėje COVID-19 atveju, teigia Vokietijos mokslininkai. Jų teigimu, žiedadulkės iššaukia imuninės sistemos perdėtą reakciją, bet imuninė sistema nėra susilpninama. (Die Welt)