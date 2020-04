Linas Kojala. #35PandemijosDiena: JAV atstovų susirūpinimas dėl Uhano laboratorijos

Štai kokie jo pastebėjimai trečiadienį:

Maskvos piliečiams įvedus prievolę turėti leidimus norint išeiti iš namų, transporto mazguose susidarė eilės pareigūnams juos tikrinant. (@ASLuhn)

Donaldas Trumpas paskelbė, kad JAV nutrauks Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO skiriamą finansavimą tam, kad būtų įvertinti jos veiksmai suvaldant pandemiją. JAV ir kai kurios kitos šalys kritikuoja PSO dėl pernelyg nekritiško Kinijos veiksmų vertinimo ir lėtos reakcijos. (Washington Post)

Harvardo mokslininkai mano, kad socialinio atstumo priemonės gali būti didesniu ar mažesniu mastu taikomos iki 2022 metų. Tą sąlygotų numanomos pasikartojančios viruso bangos šaltuoju metų laiku. JAV atveju, socialinio atstumo laikytis gali tekti 25-75 proc. laiko. (Business Insider)

62 proc. Prancūzijos gyventojų Emmanuelio Macrono pirmadienio kreipimąsi į piliečius, kurio metu karantinas buvo pratęstas iki gegužės 11 dienos, įvertino kaip "įtikinamą". Prezidento pasisakymą skeptiškai įvertino 37 proc. apklaustųjų. Tiesa, mažiau nei trečdalis mano, kad prezidentui pavyks nuo gegužės 11 d. užtikrinti, kad testai būtų atliekami masiškai visiems, kurie turės viruso simptomų. (LesEchos)

Vladimiro Putino populiarumas Rusijos gyventojų tarpe kiek sumenko. Levados antradienį paskelbta apklausa rodo, kad prezidentas pozityvias emocijas, tokias kaip susižavėjimas ar simpatija, sukelia 29 proc. Rusijos gyventojų (13 proc. mažiau, nei 2017 m. balandį ir 3 proc. mažiau, nei pernai). Be to, 5 proc. sumažėjo tų, kurie sutinka su teiginiu, kad Putinas yra ryžtingas ir valingas (nuo 30 iki 25 proc. per dvejus metus). Neutraliai vertinančių Putiną išliko maždaug tiek pat, apie 60 proc. (The Moscow Times)

Atskleista, kad JAV atstovai, 2018 metais nuvykę įvertinti Uhano miesto Virologijos instituto laboratoriją, išreiškė didelį susirūpinimą dėl saugumo. Tai buvo praneša neįslaptintose žinutėse, kurias amerikiečiai siuntė į Vašingtoną. Pastebėta, kad laboratorijoje, kuri dirbo su itin jautriais mėginiais, tame tarpe ir SARS tipo virusais, trūko specialistų ir pasirengimo. Nors nėra jokių įrodymų, kad virusas galėjo būti dirbtinai sukurtas, tai nereiškia, jog virusas negalėjo pasklisti iš laboratorijos, pažymi Kalifornijos Berklio universiteto mokslininkas Xiao Qiang. Kinijos vyriausybė atsisako bendradarbiauti aiškinantis, kokia viruso kilmė (nesidalijama pirmųjų užsikrėtusiųjų mėginiais) ir kokį vaidmenį galėjo atlikti ši bei kitos panašios laboratorijos. Pirminė versija, kad tai kilo jūros gėrybių turguje, ekspertų neįtikina. (Washington Post)

Naujosios Zelandijos vyriausybės vadovė Jacinda Ardern teigia, kad ji ir kiti aukšto rango pareigūnai penktadaliu susimažins atlyginimus solidarizuodamiesi su ekonominių problemų turinčiais piliečiais. Ardern metinis atlyginimas siekia apie 260 tūkst. eurų. Šiemet Naujojoje Zelandijoje vyks rinkimai. (Washington Post)

Vokietijos federalinė valdžia rekomenduos riboti socialinius kontaktus bent iki gegužės 3 d., nes baiminamasi antros viruso bangos. Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas įspėjo, kad pernelyg ankstyvi karantino suvaržymų atšaukimai gali priversti prie dramatiškų pasekmių. Oficialūs sprendimai turėtų būti priimami šiandien. (Die Welt)

Australijos pilietis, kuris turėjo privalomai 14 dienų praleisti saviizoliacijoje viešbutyje, bet reikalavimui nepakluso, mėnesiui siunčiamas už grotų. (Le Parisien)

Ekspertai prognozuoja, kad Kinijos BVP per pirmąjį šių metų ketvirtį smuks 6,5-8,2 proc. Tai būtų pirmas smukimas apskritai mažiausiai nuo 1992 metų. (Reuters)

Šparagų ir braškių derlius Italijoje pūva laukuose dėl darbo jėgos trūkumo. Italijos žemės ūkio ministrė Teresa Bellanova siūlo supaprastinti procedūras ir leisti dokumentų neturintiems imigrantams dirbti šiuos darbus, bet tą kritikuoja dešiniosios politinės partijos, nenorinčios imigracijos didėjimo. Skaičiuojama, kad kasmet sezoniniam darbui į Italiją atvyksta 400 tūkst. asmenų, bet dabar yra trūkumas, siekiantis apie 250 tūkst. (Politico)

ES institucijų atstovams rekomenduojama nenaudoti Zoom vaizdo konferencijų platformos dėl saugumo ir privatumo spragų. Zoom tenka daug kritikos dėl duomenų nutekėjimo ir kitų problemų. Šia platforma neleidžia naudotis Google bei SpaceX kompanijos. (Politico)

JAV maisto prekių parduotuvių darbuotojų organizacijos nori, kad ši profesija būtų laikoma tarp tų, kurios į pandemiją turi reaguoti pirmosios ir dėl to sulaukia ypatingo statuso. Tai leistų tikėtis, kad parduotuvių darbuotojams bus anksčiau atliekami viruso testai bei suteikiama daugiau apsauginių priemonių. (NPR)

Nutekinti Kinijos valdžios dokumentai rodo, kad apie pandemijos grėsmę ir žmonių-žmonėms užkrėtimo faktus buvo diskutuojama jau sausio 14 d., nors tą pačią dieną oficialiai iš Kinijos paskelbta ir PSO pakartota, kad žmogus žmogui viruso neperneša. Oficialiai apie epidemiją pranešta tik po šešių dienų. "Jei būtų buvę imtasi veiksmų šešiomis dienomis anksčiau, pacientų būtų buvę mažiau, o medicinos įstaigos nebūtų taip perkrautos",- sako Kalifornijos universiteto epidemiologas Zuo-Feng Zhang.

Valstybės, kurios švelnina karantino reikalavimus, kitus žingsnius atlaisvinant suvaržymus turėtų daryti ne anksčiau nei po 14 dienų, rekomenduoja PSO. (The Guardian)