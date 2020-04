Linas Kojala. #33PandemijosDiena: Europa po truputį atleidžia karantino vadeles

Štai, kokie politologo pastebėjimai šventinį pirmadienį.

#COVID19 #33PandemijosDiena

Kol apie 50 Kentukio valstijos gyventojų ignoravo karantino apribojimus ir lankėsi Velykų mišiose baptistų bažnyčioje, pareigūnai ant stovėjimo aikštelėje sustatytų automobilių stiklų klijavo įspėjimus apie 14 dienų saviizoliaciją arba dėl jos nesilaikymo kilsiančią atsakomybę. Mišios vyko ir kitose bažnyčiose, bet dažniausiai laikantis saugumo reikalavimų (pvz., piliečiams sėdint automobilyje) (USAToday, CourierJournal)

Malaizijos mokslininkai skelbia sukūrę važiuojantį robotą, pavadintą "Medibot", kuris turi ligoninėse padėti rūpintis pacientais. Tikimasi, kad robotas perims dalį gydytojų funkcijų (pavyzdžiui, išmatuos temperatūrą) bei sumažins medikų riziką užsikrėsti. (The Guardian)

Baltarusijos valstybinė žiniasklaida skelbia, kad "pasaulis žiūri į mums ir pavydi"; "prezidentas Lukašenka atlaikė informacinę audrą"; "laikas įrodyti, kad Baltarusija nėra isteriška jauna moteris, slepianti savo veidą po kauke." (@franakviacorka)

44 proc. Vokietijos gyventojų nori, kad karantino priemonės būtų pratęstos po balandžio 19 d., o 32 proc. tikina, kad jos turėtų būti švelninamos. Aštuoni procentai teigė, jog karantiną apskritai reikia baigti. Vokietijos vyriausybė sprendimus žada priimti trečiadienį. (Die Welt)

Virusologas iš Kylio Prof. Helmutas Fickenscheris ragina neskubėti švelninti taikomis politikos: "Jei atsargos priemonės, kurios galioja dabar, būtų atšauktos, per trumpą laiką ligoninės veikiausiai persipildytų. Niujorko ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiai rodo, kad situacijai išsprūdus iš kontrolės ją vėl suvaldyti yra be galo sunku. Todėl manau, kad, pavyzdžiui, mokyklų atidarymas būtų didelė klaida." (Die Welt)

Linas Kojala © DELFI / Josvydas Elinskas

Saudo Arabija ir Rusija užbaigė kelias savaites trukusį naftos karą ir kartu su OPEC+ šalimis susitarė didžiausia istorijoje apimtimi - apie 10 proc. esamo globalios pasiūlos lygio - sumažinti naftos produkciją. To kryptingai siekė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pasveikinęs Rusijos ir Saudo Arabijos lyderius dėl 'visiems naudingo susitarimo'. Viliamasi, kad sumažėjusi naftos pasiūla bent šiek tiek stabilizuos kainas rinkoje, kurios dėl paklausos sumažėjimo pandemijos metu šiuo metu balansuoja ties 31 JAV dolerio riba. (FT)

Pandemija artimiausiu metu neleis užbaigti tyrimo dėl Irane numušto Ukrainos avialinijų lėktuvo. Tarptautiniai ekspertai šiuo metu negali vykti į Iraną tam, kad analizuotų duomenis iš lėktuvo juodosios dėžės. (pravda.com.ua)

Ukrainos vyriausybė prognozuoja, kad šalies BVP 2020 metais smuks 3,9 proc. (iki pandemijos buvo tikimasi 3,7 proc. augimo). Be to, infliacija peršoks siekiamą 5 proc. ribą ir sudarys apie 8,7 proc. (pravda.com.ua)

Policija Briuselyje susirėmė su dešimtimis jaunuolių. Šie, daugiausiai jauni vyrai, pažeidė karantino taisykles ir išėjo į gatves protestuodami dėl 19-mečio Adilio žūties: jis važiavo elektriniu paspirtuku ir buvo stabdomas policijos, tačiau bandė sprukti ir žuvo priešpriešinėje eismo juostoje susidūręs su policijos automobiliu. Dėl to atliekamas tyrimas. Iš viso susirėmimų metu sulaikyta apie 100 asmenų, kurie mėtė į pareigūnus akmenis, taip pat padegę kelis automobilius. (Brusselstimes)

Gana, Kenija, Nigerija ir dar kelios Afrikos valstybės reiškia diplomatinį protestą prieš Kinijos veiksmus jų piliečių atžvilgiu. Internete pradėjo sklisti vaizdo įrašai, kuriuose matoma, kaip afrikiečiai, gyvenantys Kinijoje, yra išvaromi iš butų, neįleidžiami į viešas vietas, persekiojami pareigūnų. Be to, jiems keliskart atliekami COVID-19 testai, taip ir nepranešant rezultatų. Afrikos valstybių atstovai pažymi, kad yra jų piliečiai diskriminuojami ir nepagrįstai išskiriami kaip keliantys riziką pandemijos kontekste. Kinijos valdžia atsakė, kad to nėra ir pažadėjo atkreipti dėmesį į pavienius incidentus. (Reuters)

Italija pratęsė karantiną iki gegužės 3 dienos, bet daliai verslo įmonių bus leidžiama pradėti dirbti jau antradienį. Pavyzdžiui, premjeras Giuseppe Conte tarp tokių paminėjo knygynus, vaikų rūbų parduotuves, o žiniasklaida skelbia, kad paslaugas teiks ir savitarnos skalbyklos bei kitos panašios įmonės. (The Guardian)

Ispanija taip pat švelnina karantino sąlygas. Pirmadienį į darbus sugrįžta dalis gamybos įmonių, taip pat statybos sektoriaus darbuotojai. Tiesa, restoranai ir nebūtinosios parduotuvės kol kas liks uždarytos. Pastaruoju metu naujų užsikrėtimų skaičius šalyje mažėjo - skaičius buvo maždaug dvigubai mažesnis, nei prieš savaitę. (BBC)

Maskvos gyventojai, norintys išeiti iš namų, nuo trečiadienio turės gauti specialų elektroninį leidimą. Pavyzdžiui, norint išvykti pas gydytoją (leidimas galios vieną dieną), norint išvykti iš namų kitais tikslais (galios vieną dieną, bet ne dažniau, nei dukart per savaitę). Leidimo nereikės saugumo struktūrų pareigūnams, teisėjams, žurnalistams ir dar kelių profesijų atstovams, taip pat asmenims, kurie eina į maisto parduotuvę ar vedžioja šunį 100 m. atstumu nuo namų. Leidimą galima atsispausdinti arba turėti telefone. (The Moscow Times)

Izraelio specialiųjų užduočių ir žvalgybos tarnyba Mossad atliko kertinį vaidmenį padedant valstybei apsirūpinti medikamentais ir įranga, teigia šalies vyriausybės atstovai. Teigiama, kad Mossad pasinaudojo turimais tarptautiniais ryšiais, tačiau veiklos detalės neatskleidžiamos. (New York Times)