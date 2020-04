Linas Kojala. #30PandemijosDiena: užuominos apie „katastrofiškus“ metus

Politologas sutiko jomis pasidalyti su Delfi skaitytojais. Štai ą jis pastebėjo trisdešimtąją koronaviruso dieną:

Italijoje ženkliai išaugo bendras mirčių skaičius. Lyginant 2020 metų kovą su tuo pačiu mėnesiu praėjusiais metais, šiemet skaičiai yra dvigubai blogesni. Beveik 400-yje savivaldybių mirčių skaičius net patrigubėjo. (FT)

Donaldui Trumpui patarinėjantis JAV Nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto direktorius Anthony Fauci teigia, kad žmonės turėtų apskritai atsisakyti rankų paspaudimų. "Manau, jog niekada daugiau neturėtume spausti vieni kitiems rankų. Tai ne tik pasitarnautų siekiant užkardyti COVID-19, bet ir įprasto gripo plitimą." (CNN)

Turkijos valdžia seks piliečius, kuriems nustatytas COVID-19, naudojant išmaniojo telefono programėlę. Jei asmuo išeis iš namų, jis automatiškai gaus žinutę ir telefono skambutį tam, kad sugrįžtų. Nepaklusus bus automatiškai iškviečiama policija ir skiriamos nuobaudos. (Le Parisien)

Luvro muziejus Paryžiuje džiaugiasi išaugusiu lankytojų - virtualių - srautu. Apsilankymų skaičius padidėjo apie 10 kartų ir siekia 400 tūkst. per dieną. (Le Parisien)

70 proc. Prancūzijos piliečių mano, kad valdžia jiems melavo apie veido kaukių efektyvumą, nes iš pradžių jų trūko medicinos darbuotojams, skelbia Odoxa apklausa. (Le Parisien)

Tarptautinis Valiutos Fondas kitą savaitę skelbs globalią ekonomikos prognozę, tačiau jau dabar užsimena, jog metai bus "katastrofiški" - blogiausi nuo Didžiosios Depresijos laikų tarpukaryje. Recesija paveiks bent 170 valstybių. Jei karantino priemonės bus pradedamos švelninti, 2021 metais tikimasi augimo, bet jo tempai, tikėtina, nebus spartūs. (Die Welt)

"Goldman Sachs" prognozuoja, kad eurozonos BVP šiemet susitrauks net 9 proc. Recesija galimai skaudžiai paveiks didžiąsias šalis: Vokietija (-8,9 proc.), Italija (-11,6 proc.), Ispanija (-9,7 proc.), Prancūzija (-7,4 proc.), Jungtinė Karalystė (-7,5 proc.).

Angela Merkel neskuba kalbėti apie karantino švelninimą. "Labai norėčiau pasakyti, kad viskas grįžta į įprastas vėžes, bet taip dar tiesiog nėra. Apribojimai tęsis ilgą laiką." (Die Welt)

Prancūzija pratęsia karantiną - jis galios ir po balandžio 15 d., kuri skelbta anksčiau. Nors nauja data nenurodoma, manoma, kad terminas mažiausiai apims visą balandžio mėnesį. Tą pirmadienio kalboje piliečiams pasakys prezidentas Emmanuelis Macronas. (Die Welt)

Kaliniai Reimso mieste Prancūzijoje surinko 1068 eurus, kuriuos paaukojo vietos ligoninei. Kalėjimo vadovai pabrėžia, kad iniciatyva kilo iš įkalintųjų - iš viso paaukojo apie trisdešimt asmenų. (Die Welt)

Apie 2 tūkst. Rumunijos piliečių sėdo į specialiai užsakytus lėktuvus ir išvyko sezoniniam darbui į Vokietiją. Berlynas atkakliai siekė, kad Rumunijos valdžia leistų tam įvykti, mat reikalingi asmenys, kurie padėtų nurinkti derlių: braškes, daržoves ir kita. Tam Vokietija numatė galimybę į šalį atvykti 80 tūkst. asmenų net ir karantino sąlygomis. (Politico)

Oro linijų bendrovės svarsto, kokių priemonių reikės imtis norint atkurti civilinius skrydžius. Svarstoma, kad oro uoste bus termo kameros; lėktuvus teks dezinfekuoti po kiekvieno skrydžio; keleiviai turės dėvėti kaukes ir pirštines; keleivių bus prašoma pateikti "sveikatos pasą" - įrodymą, kad jie turi imunitetą virusui. Siūlymas skraidinti pustuščius lėktuvus neatrodo priimtinas, mat, anot kai kurių analitikų, lėktuvai turi užsipildyti bent 85 proc., kad skrydis būtų pelningas. (Le Parisien)

Europos Sąjungos finansų ministrai pasiekė kompromisą. Europos Stabilumo Mechanizmas, skirtas palankiomis sąlygomis skolinti valstybėms, kurių ekonomika buksuoja, pradės tą daryti be papildomų reikalavimų vykdyti reformas - tol, kol pasiskolinta suma bus tiesiogiai naudojama sveikatos apsaugos sistemai ir neviršys 2 proc. šalies BVP. Pietų valstybės siekė, jog paskolos būtų be sąlygų; Šiaurės šalys, ypač Nyderlandai, teigė, kad reikalavimai turi būti nustatomi. Be to, pritarta Europos Komisijos siūlymui 100 mlrd. eurų skirti darbo vietų išlaikymui, o taip pat Europos Investicijų banko Europos garantijų fondui, kuris leistų padidinti teikiamą finansavimą įmonėms. (BBC)

Donaldas Trumpas dega noru atrišti rankas ekonominiam aktyvumui jau gegužės pradžioje. Tiesa, sprendimas priklauso ne federalinei valdžiai: daugelį karantino priemonių savo nuožiūra taiko atskirų JAV valstijų valdžia, o federaliniame lygmenyje pateikiamos tik rekomendacijos. (Washington Post)

Naujų užsikrėtimų skaičius Pietų Korėjoje pirmą kartą nuo vasario krito žemiau 30 atvejų ribos. Iš viso šioje šalyje COVID-19 atvejų užfiksuota apie 10,5 tūkst., aukų - 208. Pietų Korėja laikoma vienu sėkmingiausių kovos su pandemija pavyzdžių, be kita ko įrodanti, kad demokratinės valstybės gali spręsti krizę efektyviau, nei autoritariniai režimai. (Die Welt)

45 proc. vokiečių mano, kad COVID-19 krizės mastą Italijoje ir Ispanijoje pirmiausiai sąlygoja prastas šių šalių valdymas; tam nepritaria tik penktadalis. Tiesa, 55 proc. pritaria, jog Vokietija turėtų naudoti visas įmanomas ekonomines priemones joms padėti. (Politico)

Joe Bidenas nacionaliniu mastu galėtų tikėtis surinkti 11 proc. daugiau balsų, nei Donaldas Trumpas, jei JAV prezidento rinkimai vyktų šią savaitę. Tą rodo CNN apklausa. Tiesa, nacionalinio lygmens apklausos neatsižvelgia į atskirų valstijų rezultatus, kurie galiausiai ir lemia rinkimų baigtį. (CNN)