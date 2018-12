Ministrė pirmininkė Theresa May, kuri trečiadienį per savo kassavaitinį kreipimąsi į Bendruomenių Rūmus paskutinį kartą šiais metais atsakys į įstatymų leidėjų klausimus, iki sausio atidėjo praėjusią savaitę turėjusį įvykti parlamento balsavimą dėl „Brexit“ sutarties projekto. Opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas apkaltino Th. May, kad ji „tempia laiką“, todėl parlamentarams teks rinktis – arba pritarti jos susitarimui, arba išstoti iš ES be jokios sutarties. Vestminsteryje toliau verdant politinėms aistroms, daugelis britų kol kas įšaldo reikšmingus ateities planus ir atideda svarbius finansinius sprendimus, kol ateitis taps bent kiek aiškesnė. Mažmenininkai skundžiasi sumenkusia apyvarta prieškalėdiniu laikotarpiu, kai paprastai vyksta intensyviausia prekyba, britams su nerimu mąstant apie ateitį, kuri, kaip prognozuoja vyriausybė, finansiškai jiems nebus itin šviesi. Susiję straipsniai: Didžioji Britanija jau ruošiasi blogiausiam: skelbia karių parengtį Britų vyriausybė intensyvina pasiruošimo planus blogiausiam variantui Visuotinis pesimizmas Praėjus daugiau nei dvejiems metams po šalį suskaldžiusio „Brexit“ referendumo ir daug mėnesių trukusių sudėtingų derybų su Briuseliu nemažai daliai britų erzulį kelia ir šalies vadovybės neryžtingumas. „Šiuo metu šalyje tvyro visuotinis pesimizmas“, – sakė Tomas Clarksonas iš viešosios nuomonės tyrimų agentūros „BritainThinks“. „Brexit“ yra blogiausia politikos apraiška. Tai labai panašu į Pančą ir Džudi (lėlių teatro veikėjus). Tai tokia Vestminsterio politika, kurios žmonės nekenčia“, – kalbėjo jis. Šiuo kalėdiniu laikotarpiu britų buitiniuose pokalbiuose žodis „Brexit“ dažnai pakeičiamas eufemizmu „Žodis iš B raidės“ – siekiant išvengti neviltingų aimanų ar senų šeimyninių kivirčų atgaivinimo. Ekspertai sutinka, kad Th. May veikiausiai pralaimės balsavimą dėl savo parengto susitarimo. Tačiau jie nesutaria, kas gali būti toliau, nes bet kokiai alternatyvai parlamente nebūtų daugumos. Nepatvirtinus susitarimo Britanijai bet kokiu atveju teks kovo 29 dieną išstoti iš ES. Būgštaujama, kad toks chaotiškas 46 metus trukusios narystės nutraukimas gali sukelti finansų krizę. Antradienį vykusiame vyriausybės posėdyje buvo sutarta paspartinti pasirengimą galimam išstojimo be sutarties scenarijui. Kiek anksčiau gynybos sekretorius Gavinas Williamsonas informavo parlamentą, kad 3 500 karių budės ir bus pasirengę „bet kokiems nenumatytiems atvejams“. Nepaisant akivaizdžių ekonominių grėsmių, kai kurie griežtojo kurso „Brexit“ šalininkai pasisako už vadinamąjį „valdomą „Brexit“ be sutarties“ – išstojimą nesudarius visa apimančios sutarties su ES, tačiau parengus atskirų sričių ad-hoc susitarimus, kad būtų kiek įmanoma mažiau sutrikimų. Vyskupai meldžia vienybės Tuo metu nemažai parlamentarų ragina organizuoti antrą referendumą, kad būtų rasta išeitis iš aklavietės, ir britai turėtų galimybę dar kartą pagalvoti. Th. May tokią idėją kategoriškai atmeta kaip visiškai nedemokratinę, turint galvoje, kad 2016-ųjų referendume 52 proc. britų pasisakė už pasitraukimą iš ES. Pastarosiomis dienomis kabineto ministrai iškėlė dar vieną idėją – parlamentui organizuoti virtinę privalomosios galios neturinčių balsavimų dėl įvairių „Brexit“ galimybių, taip suteikiant įstatymų leidėjams didesnę įtaką sprendžiant dėl „Brexit“ strategijos. Aiškaus plano nebuvimas kursto desperaciją. Britų roko žvaigždė Damonas Albarnas neseniai kartu su grupe kitų visuomenei žinomų veidų paragino leisti piliečių susirinkimui nuspręsti, ką daryti toliau, jei to negali padaryti šalies parlamentas. Artėjant Kalėdoms netgi Anglijos Bažnyčia pasisakė apie „audringus įvykius“, susijusius su „Brexit“. „Anglijos Bažnyčios vyskupai meldžia nacionalinės vienybės – ir drąsos, sąžiningumo bei aiškumo mūsų politikams“, – rašoma jų išplatintame pareiškime. „Dabar Jungtinei Karalystei skubiai reikia susigrąžinti bendrą viziją ir tapatybę, kad galėtume įveikti mūsų kelyje iškilusius iššūkius“, – priduriama jame. JK pristatys imigracijos po „Brexit“ planą Didžiosios Britanijos vyriausybė trečiadienį paskelbs ilgai lauktus planus dėl imigracijos sistemos po „Brexit“, užbaigsiančios laisvą Europos Sąjungos piliečių judėjimą į Jungtinę Karalystę. Vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas sakė, kad pasiūlymais, kurie turi būti paskelbti trečiadienį, nustatoma „įgūdžiais paremta imigracijos sistema, susijusi su talentais ir patirtimi, kuriuos gali atsivežti žmonės, o ne su tuo, iš kur jie atvyksta“. Šiuo metu visi ES piliečiai pagal bloko laisvo judėjimo taisykles gali gyventi ir dirbti Britanijoje, bet ši tvarka nustos galioti šaliai kovo mėnesį išstojus iš ES. Vyriausybė siūlo neriboti gerai apmokamų, kvalifikuotų imigrantų, galinčių apsigyventi Britanijoje, skaičiaus, bet nori apriboti atvykstančių „žemos kvalifikacijos“ darbuotojų skaičių. Daug kompanijų perspėja, kad ne taip gerai apmokamų darbuotojų atvykimo varžymas užgniauš darbuotojų tiekimą tokiems sektoriams kaip turizmo, viešbučių, maitinimo industrija ir sveikatos apsauga.

