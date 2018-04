Britanijos laikraščiai savo portaluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matoma, kaip televizijos REN TV reporteris trečiadienio paryčiais vaikštinėja Solsberio ligoninės koridoriais ir aiškina, kad ten aiškiai trūksta saugumo. Ligoninės pranešime sakoma, kad „šis vaizdo įrašas demonstruoja pasibaisėtiną šių Rusijos žurnalistų elgesį: (jie) vidury nakties neperspėję ir nepaprašę jokio leidimo prieina prie darbuotojų“. Solsberio ligoninė nurodė, kad „bet koks bandymas persekioti, gąsdinti ar kelti baimę mūsų darbuotojams ar pacientams yra visiškai nepriimtinas ir nebus toleruojamas“. Susiję straipsniai: Julija Skripal atsisakė Rusijos pagalbos Paskelbta specialistės išvada dėl Rusijos paslapčių viešintojo mirties Vietos policija pranešė, kad pareigūnai „apsilankė (toje ligoninėje) ir priimamajame kalbėjosi su dviem vyrais, kurie, matyt, buvo reporteriai. Jų buvo paprašyta palikti ligoninę; šie taip ir padarė. Niekas nebuvo sulaikytas“. Britanijos Nacionalinė žurnalistų sąjunga pareiškė, kad reporteriai „turi elgtis atsakingai ir jautriai rengdami istorijas iš ligoninių“. Ji nurodė, kad apie incidentą bus informuota Rusijos žurnalistų sąjunga. Britanija ir jos sąjungininkai Vakaruose dėl kovo 4-osios atakos prieš Skripalius kaltina Maskvą. Kaip teigia britų ekspertai, tėvas ir duktė buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas). Rusija savo ruožtu įnirtingai tvirtina su šiuo incidentu neturinti nieko bendra. Įsiplieskus šiai krizei abi konflikto pusės griebėsi didžiausio viena kitos diplomatų išsiuntimo per kelis pastaruosius dešimtmečius. Anglijos Solsberio ligoninė antradienį informavo, kad J. Skripal jau buvo išrašyta, o jos tėvas tebėra gydomas. Rusijos ambasada Londone, reaguodama į pranešimus, kad Skripaliai gali būti perkelti į kitą šalį, pareiškė, jog „slaptas pono ir panelės Skripalių, atkirstų nuo bet kokio kontakto su savo šeima, perkėlimas bus laikomas pagrobimu ar bent jau jų priverstine izoliacija“. S. Skripalis pardavinėjo paslaptis Didžiajai Britanijai ir persikėlė į šią šalį po 2010 metais įvykusio Maskvos ir Vašingtono apsikeitimo agentais. Jo duktė atakos metu buvo atvykusi į Britaniją iš Rusijos aplankyti tėvo. Julija Skripal atsisakė Rusijos ambasados Londone pagalbos, anksčiau trečiadienį pranešė britų URM atstovas. „Jau anksčiau perdavėme Julijai Rusijos ambasados pasiūlymą dėl konsulinės pagalbos“, – nurodė Britanijos užsienio reikalų ministerijos atstovas. „Ji laisvai gali nuspręsti, ar nori juo pasinaudoti. Kaip supratome, ji iki šiol nėra to padariusi“, – sakė jis.











